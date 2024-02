Krzysztof Stanowski zaczął swój nowy projekt na YouTube z przytupem. Był już wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Teraz dziennikarz znów szykuje coś specjalnego dla swoich widzów. Zaprosił do rozmowy Samuela Pereirę, byłego szefa TVP Info. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć wywiad?

Krzysztof Stanowski porozmawia z Samuelem Pereirą. fot. Stach Antkowiak/REPORTER // Fot. YouTube / Kanał Zero

Z początkiem lutego Krzysztof Stanowski ruszył ze swoim nowym kanałem na YouTube. Zaskoczył już w premierowym odcinku, kiedy to zapowiedział wywiad z Andrzejem Dudą. I tak następnego dnia – razem z Robertem Mazurkiem – przeprowadził rozmowę z głową naszego państwa.

W jednym z najnowszych wpis na platformie X (dawniej Twitter) Stanowski zapowiedział kolejny głośny odcinek.

Kiedy i gdzie rozmowa z Samuelem Pereirą?

Ogłosił, że gościem "Godziny Zero" na youtubowym Kanale Zero będzie Samuel Pereira – czołowa twarz "dobrej zmiany", były kierownik TVP Info oraz były wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Rozmowa Stanowskiego i Pereiry zostanie przeprowadzona na żywo o godz. 20:00 w poniedziałek (12 lutego).

Katolicka influencerka vs. Stanowski. Gorzka wymiana zdań na X

Te wieści znów podgrzały nastroje w internecie. Wśród wielu komentarzy znalazł się też ten od skrajnie prawicowej, katolickiej influencerki "Najki".

"Czekam, aż zaprosicie kogoś mojego pokroju, bo widzę, że się rozkręcacie, a może Wy będziecie w stanie świetnie porozmawiać i wymienić się argumentami bez wyśmiewana kogoś" – napisała.

Stanowski nie przeszedł obok tego obojętnie i zapytał: "A kim jesteś?". "Kobietą, która żyje w czystości do ślubu. W mediach promuje bycie dziewicą, wartości religijne. Dostaję za to masę hejtu, gróźb, itd. Okazuje się, że ludzie akceptują tylko jedną stronę, mnie nie" – wyjaśniła.

"Szczerze mówiąc posiadanie (lub nie) błony dziewiczej, to trochę za mało jak na punkt wyjścia do rozmowy" – odparł "Stano" w odpowiedzi. "Najka" nie dawała za wygraną.

"Jestem za życiem - przeciwniczką aborcji, katoliczką, otwartą na innych, radząca sobie z masą hejtu, gróźb i pomówień na mój temat. Wystarczy pooglądać to co ludzie piszą o mnie w mediach, dobry odcinek by był" – stwierdziła.

"Proszę Pani, nie wiem, jak to inaczej ująć, ale po prostu wszystko mi jedno, czy będzie Pani uprawiać seks i w którym momencie życia. Zachęcam natomiast do odtworzenia wywiadu z Tomkiem Czajką, programistą rakiet dla SpaceX" – zakończył dyskusję Stanowski.