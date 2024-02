"Posiadanie błony dziewiczej to za mało". Stanowski brutalnie do katolickiej influencerki

Alan Wysocki

K rzysztof Stanowski brutalnie zwrócił się do katolickiej influencerki "Najki", która chciała wprosić się do Kanału Zero, by rozmawiać o wartościach religijnych, aborcji i czekaniu z uprawianiem seksu aż do ślubu. "Szczerze mówiąc posiadanie (lub nie) błony dziewiczej, to trochę za mało jak na punkt wyjścia do rozmowy" – napisał jej na platformie "X".