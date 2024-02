B yły premier rządu PiS Mateusz Morawiecki złamał nogę, a dokładnie kostkę, co ustaliły media. W weekend dodał bowiem zdjęcie z gipsem i wymowny opis, ale nie napisał dokładnie, co się wydarzyło. W poniedziałek poznaliśmy szczegóły tego, co mu się stało.





Morawiecki ma problemy ze zdrowiem. Wiadomo, co dokładnie mu się stało

Natalia Kamińska

Były premier rządu PiS Mateusz Morawiecki złamał nogę, a dokładnie kostkę, co ustaliły media. W weekend dodał bowiem zdjęcie z gipsem i wymowny opis, ale nie napisał dokładnie, co się wydarzyło. W poniedziałek poznaliśmy szczegóły tego, co mu się stało.