Macron aż zwrócił się do Tuska po polsku! Padły bardzo wymowne słowa

Premier Donald Tusk był w poniedziałek z wizytą w Paryżu. Po południu polski premier spotkał się w Pałacu Elizejskim z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Po spotkaniu francuski polityk dodał wpis na ten temat w języki polskim.

Macron pisze o Tusku po polsku. "Cieszę się, że mogę Cię gościć". Fot. D.Tusk/serwis X

Macron pisze do Tuska po polsku. "Cieszę się, że mogę Cię gościć"

"Cieszę się, że mogę Cię gościć, drogi Donaldzie Tusku. To Twoja pierwsza wizyta po objęciu stanowiska premiera, która wyznacza nowy rozdział w naszych stosunkach z Polską. Kontynuujmy współpracę na rzecz bezpieczeństwa i suwerenności Europy" – napisał w serwisie X Emmanuel Macron. Wpis o podobnej treści dodał wcześniej polski premier Donald Tusk.

Wcześniej politycy wystąpili na konferencji prasowej, na której padły ważne słowa. – To nie jest przypadek, że pierwsze moje wizyty w roli premiera to Bruksela, Kijów – z oczywistych względów, a dzisiaj Paryż. Nie tylko dlatego, że Francja i Polska to tradycyjni przyjaciele – powiedział Donald Tusk na wspólnej konferencji z Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim.

– Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej. Nie ma alternatywy dla współpracy transatlantyckiej, nie ma alternatywy dla NATO. Europa musi stać się kontynentem bezpiecznym, a to oznacza, że Unia Europejska, Francja, Polska muszą stać się państwami silnymi i gotowymi do obrony własnych granic oraz obrony i wsparcia sojuszników spoza UE – wskazał szef polskiego rządu.

Tusk w Paryżu mówił o "megaplanie" dla Europy

Donald Tusk mówił też o solidarności Europy oraz potrzebie praktycznych i zdecydowanych działań. Dodał, że "słowo bezpieczeństwo jest dzisiaj słowem-kluczem".

– Energetyka, żywność i obronność to trzy filary naszego wspólnego bezpieczeństwa i bardzo bym chciał, żeby Polska i Francja współpracowały intensywnie w tym zakresie – powiedział polski premier.

I zwrócił się do prezydenta Macrona. – Tak naprawdę taki megaplan dla bezpieczeństwa Europy jest absolutnie potrzebny. Dziękuję Francji za inwestycje w przemysł obronny oraz zaangażowanie na rzecz pomocy Ukrainie – mówił Tusk.

– Francja i Polska przygotowują się do otwarcia nowego rozdziału w relacjach, przygotowaniu nowego traktatu dwustronnego, który zastąpi ten z 1991 roku. Ten traktat określi nowe ramy naszej współpracy we wszystkich dziedzinach: obronności, energii jądrowej, współpracy naukowej, językowej, kulturalnej – wyliczał z kolei prezydent Emmanuel Macron.

Jak dodał, politycy poruszą "bardzo ważne tematy, przede wszystkim te dotyczące wsparcia dla Ukrainy". – Chciałbym w tym miejscu przypomnieć o naszym niesłabnącym wsparciu dla Kijowa i narodu ukraińskiego. Chciałbym podkreślić zaangażowanie Polski – zaznaczył francuski przywódca.

Następnie Donald Tusk poleciał z Paryża do Berlina, gdzie w Urzędzie Kanclerskim spotkał się z kanclerzem Olafem Scholzem. Stolice Francji i Niemiec to jedne z pierwszych, jakie odwiedzi Tusk od momentu objęcia urzędu.