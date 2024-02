Holecka ma stroić fochy w TV Republika. "Nie ma wizażystki, fryzjera"

Dorota Kuźnik

D anuta Holecka przez wiele lat związana była z Telewizją Polską. Po tym jak władzę w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość stała się jednak twarzą PiS-owskiej propagandy. Po zmianie w 2023 roku musiała odejść ze stacji, skąd przeszła do Telewizji Republika. Tam jednak standardy odstają od tych, do których przyzwyczajona była gwiazda. Holecka ma narzekać między innymi na to, że nie ma osób do podawania kawy oraz stylistów.