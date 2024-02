W związku ze świętem zakochanych Polsat serdecznie zachęca wszystkich entuzjastów romantycznych wrażeń do wspólnego oglądania wyjątkowego koncertu, zaplanowanego na środowy wieczór, 14 lutego o 21:05. Decyzja o zaproszeniu Malika Montany jako gwiazdy tego wydarzenia spotkała się z falą niezadowolenia. "On o miłości wie tyle, ile polityk o uczciwości" – piszą oburzeni internauci.

Malik Montana na walentynkowym koncercie Polsatu. "On śpiewa o zdradach" Fot. Instagram.com / @donmalikmontana

Malik Montana na walentynkowym koncercie Polsatu. "On śpiewa o zdradach"

Podczas koncertu "Cudowna jest miłość" wśród wykonawców znajdą się: Urszula, Smolasty, Oskar Cyms, Roxie Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Grzegorz Hyży, Kuba Szmajkowski, Kuba Badach, Kamil Bednarek, Malik Montana, Piotr Cugowski, Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz, którzy otrzymają wsparcie od doskonałej Grott Orkiestry, dyrygowanej przez Michała Grotta.

Jednym z kulminacyjnych punktów wieczoru będzie wykonanie duetu Roxie Węgiel i Oskara Cymsa, którzy wzruszą publiczność słynnym hitem Zdzisławy Sośnickiej i Zbigniewa Wodeckiego "Z tobą chcę oglądać świat".

Wydarzenie to będzie transmitowane na żywo z warszawskiego studia Polsatu, gdzie za niezapomniany klimat odpowiadać będą charyzmatyczni prowadzący: Paulina Sykut-Jeżyna i Kamil Baleja.

Dodatkowo Polsat przygotował niespodziankę - zaprasza swoich widzów do dzielenia się życzeniami walentynkowymi na swoim profilu na Facebooku. Wybrane wiadomości pojawią się na ekranie w trakcie koncertu, dodając wydarzeniu osobistego charakteru.

Malik Montana to jeden z najpopularniejszych współczesnych raperów w Polsce - na swoim koncie ma wiele złotych i platynowych płyt. Raper słynie z kontrowersyjnych komentarzy (szczególnie dotyczących kobiet) i wulgarnych tekstów piosenek. Mimo to Polsat postanowił zaangażować go w walentynkowy koncert.

"Już 14 lutego o 21:05 po raz pierwszy w koncercie telewizyjnym wystąpi Malik Montana! Cudowna jest miłość, walentynki z Polsatem, bądźcie z nami" – napisała stacja w instagramowym wpisie.

Zaproszenie na wydarzenie 34-letniego polsko-niemieckiego rapera najwyraźniej nie do końca spodobało się internautom, którzy stwierdzili, że władze Polsatu chyba za bardzo nie wiedzą, jak przedstawia się jego twórczość.

"Serio biorą gościa, który śpiewa o k**wach, zdradach i jaraniu?"; "Wy tak poważne?"; "Ale upadek"; "Tragedia, Polsacie wstydź się za promowanie takiej patologii"; "Jestem ciekawa, co będzie śpiewał…"; "Co tu się wydarzyło? Chyba przeniosłam się do innego uniwersum"; "On o miłości wie tyle, ile polityk o uczciwości"; "Ale że Malik i walentynki, jak on śpiewa o zdradach" – pisali oburzeni.

Niektórzy pokusili się o przytaczanie tekstów z jego piosenek np.: "Robię ją w minutę, kopa w d*pę i za drzwi".

Przypomnijmy też jego inne teksty w stylu: "Zbotoksowana zdz**a, usta i cycki wypchane, / Zanim wzięła go do ust zmoczyła mordę w szampanie" albo "Ona chciała tylko lansu, a to zwykła rura, / Taka kura domowa, / Siadaj mi na jajach swoim tłustym kuperkiem". A to tylko łagodniejsze przykłady, te bez przekleństw.

Nadmieńmy, że rok temu Malik był gościem podcastu "Trójkąt". Artysta odniósł się do swoich kontrowersyjnych utworów, w których mówi, że dziewczyny często ma na jedną noc. Gabi Drzewiecka i Agnieszka Woźniak-Starak były ciekawe, czy w życiu prywatnym również stosuje podobną zasadę.

– Na raz i do widzenia. Też nie lubię czegoś takiego, jak są faceci, którzy grają na emocjach kobiet, bo jest dużo takich gości, którzy będą udawać związek z kobietą, po to, żeby ją "zaliczyć", a kobiety dają się facetowi "zaliczyć" po to, żeby mieć związek. To jest nieuczciwe, a jak ja jestem zadeklarowany i nie pozostawię złudzeń – tłumaczył.

– Są kobiety, wiadomo, w których się zakochuję i to się bardzo często dzieje. Ja jestem bardzo kochliwym facetem. Czasami jest tak na raz, ale czasami jak jest taka rozmowa z kobietą drugą, to w naprawdę bardzo szybki sposób mogę się zauroczyć – przyznał.

Raper został też dopytany o to, jak się zachowuje, gdy jest zakochany. Dał go zrozumienia, że pieniądze są dla niego ważniejsze niż relacje.

– To jest miłe bardzo. Ja się znów czuję jakbym miał 17 lat. Czy wtedy też wolę robić hajs? Jakby to był początek znajomości i by był duży pieniądz, to tak. Zależy też jaki pieniądz, ale ogólnie mimo wszystko wolałbym robić hajs niż z nią siedzieć – stwierdził.

Warto dodać, że parę miesięcy temu Malik pochwalił się, że po raz kolejny został ojcem.

Jak podawała eska.pl: "Prywatnie ma żonę, z którą wychowuje troje dzieci. Syna Ilyasema oraz córkę Elianę. Trzecie dziecko przyszło na świat 8 października (2023 - red.). Na co dzień mieszka w Warszawie".