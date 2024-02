Zakończyła się część niejawna Rady Gabinetowej. Duda ujawnił, co tam się działo

We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Było podzielone na część jawną i niejawną. Po zakończeniu całości głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa ujawniła, o czym rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem.

Zakończyła się Rada Gabinetowa. Duda przekazał, co tam się działo. Fot. Piotr Molecki/East News

Zakończyła się Rada Gabinetowa. Duda przekazał, co tam się działo

Po godz. 16 prezydent Andrzej Duda rozpoczął wystąpienie. Jak przekazał, podczas posiedzenia Rady Gabinetowej z rządem i premierem rozmawiano na temat budowy elektrowni atomowej, budowy CPK, modernizacji polskiej armii i modernizacji polskich portów morskich.

– Moim celem było jasne określenie, że z mojego punktu widzenia te inwestycje mają dla Polski charakter fundamentalny. Bardzo zaznaczyłem, że przede wszystkim zależy mi na tym, żeby były zrealizowane – powiedział Duda.

Prezydent poruszył też wspomnianą kwestię modernizacji polskiej armii i rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. – Bezpieczeństwo militarne i dobre wyposażenie armii tak, żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować to kwestie fundamentalne – wskazał.

Wyraził też zadowolenie z całego spotkania. – Mam też satysfakcję, bo zadowolenie z tego spotkania wyraził też pan premier Donald Tusk. Powiedział, że to było bardzo dobre spotkanie, bo to była rzeczywiście merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone i planowane – zrelacjonował.

Tak Duda wypowiadał się przed częścią niejawną Rady Gabinetowej

Wcześniej przed częścią niejawną Rady Duda powiedział, że "chce, abyśmy dziś rozmawiali o wielkich inwestycjach, które są w trakcie realizacji – budowaniu w Polsce elektrowni atomowej, ale także i innych, które musimy realizować, w tym w ramach naszych zobowiązań".

– Chciałbym, abyśmy także porozmawiali o budowaniu CPK. Uważam tę inwestycję za strategiczną w kontekście bezpieczeństwa, także militarnego – stwierdził, co cytuje jego Kancelaria. I dodał: – Tematem będzie również modernizacja polskiej armii, realizacja umów, które są już zawarte, a także i kolejnych oraz rozwój infrastruktury portowej, czy farm wiatrowych. – To są kwestie fundamentalne dla rozwoju Polski i zależy mi na tym, aby to zostało zrealizowane. Ludzie chcą, aby Rzeczpospolita się rozwijała i była bezpieczna – uważa Duda.

Czym jest Rada Gabinetowa?

Przypomnijmy, że prezydent na mocy art. 141 polskiej Konstytucji, w sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.

"Decyzję o zainicjowaniu oraz przeprowadzeniu wspólnego posiedzenia, podejmuje wyłącznie Prezydent, gdy uzna, że jakaś konkretna sprawa (lub sprawy) jest na tyle istotna, że stanowi sprawę szczególnej wagi" – przypomniano na stronie Kancelarii Dudy.