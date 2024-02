Mastalerek zdradził, jak długo Kaczyński nie rozmawiał z Dudą. To spore zaskoczenie

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zdradził, jak długo prezes PiS Jarosław Kaczyński nie rozmawiał z nim ani z Andrzejem Dudą. – Prezes jakoś nie dzwoni – przekazał.

Mastalerek zdradził, jak długo Kaczyński nie rozmawiał z Dudą. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Mastalerek zdradził, jak długo Kaczyński nie rozmawiał z Dudą

Marcin Mastalerek był we wtorek gościem "Kropki nad i" w TVN24, gdzie zdradził, że prezydent i prezes PiS tak naprawdę nie mają ze sobą kontaktu.

– Dziewięć lat nie rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim, myślę, że prezydent Andrzej Duda ze trzy lata nie rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim twarzą w twarz –powiedział Marcin Mastalerek. Pytany, z czego to wynika, doparł: – Prezes jakoś nie dzwoni do mnie.

Nie chciał wchodzić w głębszą dyskusję, czemu jednak Andrzej Duda nie rozmawia z prezesem PiS. – Myślę, że to bardziej prezesowi Kaczyńskiemu powinno zależeć na rozmowie – stwierdził.

Monika Olejnik zwróciła uwagę, że Duda jest blisko polityki PiS. – Nie przyznam, że prezydent jest związany z PiS, bo zrezygnował z członkostwa, kiedy został prezydentem – wskazał.

Duda ostatnio częściej widuje nawet Tuska

Prezydent Duda tymczasem zamiast Kaczyńskiego ostatnio częściej w Pałacu widuje Donalda Tuska. I tak było też we wtorek, gdyż szef rządu i je ministrowie pojawili się posiedzeniu Rady Gabinetowej.

Było ono podzielone na część jawną i niejawną. Po zakończeniu całości głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa ujawniła, o czym rozmawiała z premierem Donaldem Tuskiem.

Jak przekazał, podczas posiedzenia Rady Gabinetowej z rządem i premierem rozmawiano na temat budowy elektrowni atomowej, budowy CPK, modernizacji polskiej armii i modernizacji polskich portów morskich.

– Moim celem było jasne określenie, że z mojego punktu widzenia te inwestycje mają dla Polski charakter fundamentalny. Bardzo zaznaczyłem, że przede wszystkim zależy mi na tym, żeby były zrealizowane – powiedział Duda.

Prezydent poruszył też wspomnianą kwestię modernizacji polskiej armii i rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. – Bezpieczeństwo militarne i dobre wyposażenie armii tak, żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować to kwestie fundamentalne – wskazał.

Mastalerek również komentuje Radę Gabinetową

Wyraził też zadowolenie z całego spotkania. – Mam też satysfakcję, bo zadowolenie z tego spotkania wyraził też pan premier Donald Tusk. Powiedział, że to było bardzo dobre spotkanie, bo to była rzeczywiście merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone i planowane – zrelacjonował.

Radę Gabinetową skomentował też Mastalerek. – Te informacje, które przekazał dzisiaj premier Tusk i którymi próbował zainteresować opinię publiczną, to stare informacje, które dawno temu wyszły w mediach, czyli premier Tusk przyszedł z czymś, co jakieś 6-8 tygodni temu można było przeczytać w mediach – stwierdził.

Powiedział również, że "jeśli premier Tusk będzie miał wątpliwości co do tego, to przecież oczywiście może skierować sprawę (Pegasusa - red.) do prokuratury i sądy to wyjaśnią".

Czytaj także: https://natemat.pl/535112,prezydent-nazywa-go-przyjacielem-kim-jest-mastalerek