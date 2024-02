W sieci zawrzało po emisji nowego spotu TVP Info. "Sufit się komuś na głowę zawalił"

Dorota Kuźnik

N owy spot TVP Info nie przeszedł bez echa. Pomysł, żeby wyciągnąć wypowiedzi zadowolonych powrotem na antenę polityków koalicji rządzącej nie został pozytywnie oceniony przez internautów i komentatorów. Krytycznie ocenili go także dziennikarze i to nie tylko polscy, ale też zagraniczni. "Psia mać, nie tak się to robi" – popłynął komentarz z Czech.