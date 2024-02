Dziś niespodziewane spotkanie u Dudy. Prezydent wysłał zaproszenie

Andrzej Duda zaprosił Krzysztofa Bosaka do Pałacu Prezydenckiego. Na antenie Radia RMF FM poinformował o tym Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek. Spotkanie zaplanowane jest na środę o godzinie 11:00.

Prezydent Duda spotka się z Bosakiem. Mastalerek potwierdza Fot. Artur Barbarowski/East News

Marcin Mastalerek w rozmowie z RMF FM przyznał, że to lider Konfederacji "zwrócił się z prośbą na piśmie" o takie spotkanie. – Będą dziennikarze zaproszeni na początek tego spotkania – dodał Mastalerek. Wiadomo nawet, jaki będzie temat rozmowy polityków. Andrzej Duda zaprosił Krzysztofa Bosaka na spotkanie w środę na godzinę 11:00, by omówić temat "resetu konstytucyjnego".

Partia Bosaka proponuje bowiem "reset konstytucyjny" poprzez wprowadzenie poprawek do Konstytucji. Ich celem jest "wyzerowanie" składów Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Następnie wybranie ich składów na nowo lub rozszerzenie składów tych organów. Sprawę skomentował Mastalerek.

– Kiedy rządził PiS i chcieli zmieniać Konstytucję, to opozycja mówiła, że z ludźmi, którzy ją łamią nie będą jej zmieniać. Spodziewam się, że dziś tak samo odpowie PiS –oznajmił.

Mówił, że Donaldowi Tuskowi będzie zależało na wprowadzenie chaosu i rozpętaniu awantury, by "przykrywać to, czego nie robi". – Nie spodziewam się więc, że będzie chciał realnie się tego podjąć – stwierdził.

Rada Gabinetowa – co tam się działo?

Przypomnijmy, że we wtorek odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Po zakończeniu spotkań Andrzej Duda ujawnił, o czym rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Przekazał, że z rządem oraz premierem rozmawiał o budowie elektrowni atomowej, budowie CPK, modernizacji polskiej armii i modernizacji portów morskich.

– Moim celem było jasne określenie, że z mojego punktu widzenia te inwestycje mają dla Polski charakter fundamentalny. Bardzo zaznaczyłem, że przede wszystkim zależy mi na tym, żeby były zrealizowane – stwierdził Andrzej Duda.

Co ciekawe, podkreślił, że zadowolony jest z faktu, że satysfakcję ze spotkania wyraził Donald Tusk. – Powiedział, (premier), że to było bardzo dobre spotkanie, bo to była rzeczywiście merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone i planowane – zrelacjonował prezydent.