Dziennikarz po latach odchodzi z Radia ZET. Wiadomo, gdzie ma teraz trafić

Dorota Kuźnik

K olejny dziennikarz opuszcza prywatne medium i jak wynika z doniesień, ma zasilić media publiczne. To reporter Radia ZET Jacek Czarnecki. Z doniesień wynika, że ma on trafić do kadry kierowniczej Polskiego Radia.