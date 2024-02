Kuba Wojewódzki w walentynki zaskoczył publikacją swojego zdjęcia z Natalią Janoszek. W dzień zakochanych dziennikarz zwrócił się do fanów z nietypowymi życzeniami. Nawiązał w nich właśnie do zachowania aktorki.

Kuba Wojewódzki zaskoczył nowym zdjęciem w mediach społecznościowych. Fot. Kamil Piklikiewicz/East News

Kuby Wojewódzkiego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Gwiazdor TVN jest znany z tego, że często wywołuje poruszenie w sieci swoimi nietypowymi publikacjami. Tak było i tym razem, gdy postanowił wrzucić na instagramowy profil swoją fotografię z... Natalią Janoszek.

W ostatnim czasie o aktorce zrobiło się głośno za sprawą materiałów Krzysztofa Stanowskiego, który jej zagraniczną karierę nazwał jednym wielkim kitem.

– Kariera Natalii Janoszek w Hollywood to jakieś trzy sekundy siedzenia na piasku w stroju kąpielowym i brak jakiegokolwiek tekstu, a jej kariera w Bollywood to jakieś podrzędne produkcje, których nikt nie ogląda, nikt nie zna – mówił i przedstawił na to swoje dowody.

Wojewódzki i Janoszek na wspólnym zdjęciu

Teraz to Wojewódzki postanowił zwrócić na siebie uwagę, dodając zdjęcie z celebrytką. Widzimy, jak oboje trzymają w rękach książki o sobie.

Dziennikarz w opisie złożył swoim fanom życzenia walentynkowe. "Panie i Panowie. Dziewczyny i Chłopaki. Chłopaki i Chłopaki. W ten sercowy dzień życzę Wam, aby Wasi partnerzy patrzyli na Was tak, jak Natalia patrzy na mnie" – napisał.

Czy tych dwoje szykuje coś dla widzów? Tego jeszcze nie wiemy. Warto jednak wspomnieć, że niedawno w programie Wojewódzkiego wystąpiła Caroline Derpieński. Wtedy fani ruszyli z komentarzami, aby dziennikarz zaprosił też Janoszek.

"Jeszcze Janoszek się spodziewajmy w następnym odcinku" – napisał jeden z internautów.

Wojewódzki zasugerował, że widzowie mogą oczekiwać odcinka z tą gwiazdą. "Chyba jestem jedynym programem, w którym nie było Natalii Janoszek. I tak sobie pomyślałem… Tak długo jak ten program był, tak jak jej nie było… Dzisiaj jej nie będzie, ale mogę wam obiecać bardzo solidnie, że wkrótce wpadnie. I wkrótce będzie i porozmawiamy z nią naprawdę, jak się robi w mediach karierę" – zapowiedział.