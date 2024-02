W środę (14 lutego) federacja Clout MMA ogłosiła kolejną hitową walkę. Zapowiedziano, że w oktagonie mają się zwierzyć Marianna Schreiber i Małgorzata "Gocha Magical" Zwierzyńska. Kilka minut później nastąpił zwrot akcji. Żona posła PiS twierdzi, że nic o tym nie wiedziała. Jej kolejne starcie miało wyglądać inaczej.

Ogłoszono, że Marianna Schreiber zawalczy z Gochą Magical. fot Artur Zawadzki/REPORTER // Fot. X / Clout MMA

Clout MMA o walce Schreiber i Gochy Magical

"To się musiało wydarzyć! Już 9 marca klatka w Łodzi zapłonie. Schreiber po ostatniej wygranej z 'najlepszą polską dziennikarką' została koronowana na królową polskich freak-fighterek. Marianna celuje w UFC, ale zanim spełni te marzenia, ma do pokonania jeszcze kilka rywalek" – podało na początku postu Clout MMA.

Potem wspomniano o jej rywalce. "Gosia Magical wraca do klatki po wygranej z Nikitą. W łódzkiej Atlas Arenie znów usłyszymy legendarne 'Maju, maj'. Odmieniona Margaret po metamorfozie będzie chciała kolejny raz zaskoczyć publiczność" – dodano.

Według organizatorów panie mają się skonfrontować w poniedziałkowej konferencji. Wieści o walce Gochy i Schreiber wywołały skrajne emocje wśród internautów.

Schreiber o niczym nie wiedziała?

Po chwili jednak najbardziej zaskoczyła wszystkich reakcja samej żony Łukasza Schreibera (posła Prawa i Sprawiedliwości). Wygląda na to, że ona nic o tym nie wiedziała.

"O matko!! Co tu się dzieje?! Jaka walka z Gohą?! Nie wiem, w co jestem wplątywana, ale nie ma takiego tematu – muszę to szybko wyjaśnić, bo wiem, że to wygląda fatalnie. Jak tylko dodzwonię się do kogoś z federacji, to Was poinformuję, o co tutaj chodzi. Bądźmy razem na bieżąco" – napisała Marianna Schreiber.

Godzinę później celebrytka dodała kolejny wpis. "Jestem załamana! Nie wiem, czy jest w ogóle sens cokolwiek pisać. Cały czas byłam przekonana, że będę walczyła z Danielem Magicalem. To miała być pierwsza taka walka w historii. Prawdziwe zderzenie dobra ze złem. Byłam pewna, że podpisałam kontrakt na walkę z Danielem, bo to z nim chciałam walczyć. Ja się nie zgadzam na to zestawienie" – podkreśliła.

Zdaniem organizatorów starcie matki Daniela Magicala i Marianny Schreiber miałoby się odbyć 9 marca w łódzkiej Atlas Arenie. W walce wieczoru Lexy Chaplin zmierzy się z Martą "Linkimaster" Linkiewicz. Widzowie zobaczą też pojedynek Marcina Najmana z Jackiem Murańskim.