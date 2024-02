"Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę działającego na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych" – przekazał Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak.

Wielki sukces ABW! Zatrzymali mężczyznę działającego na zlecenie rosyjskiego wywiadu Fot. Piotr Tracz/REPORTER

O zatrzymaniu mężczyzny działającego na rzecz rosyjskiego wywiadu poinformowano w czwartek (15.01) na oficjalnej stronie polskich służb specjalnych. Wiadomość potwierdził też w serwisie X minister i Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak.

ABW zatrzymało mężczyznę działającego na rzecz rosyjskiego wywiadu

"31 stycznia 2024 r. we Wrocławiu, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, który działając w zorganizowanej grupie przestępczej, na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, polegających w szczególności na podpaleniu obiektów na terenie Wrocławia." – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Chciał podpalić obiekty na terenie Wrocławia

Z informacji dowiadujemy się, że chodzi o obywatela Ukrainy. Agencja ustaliła, że mężczyzna działając na zlecenie rosyjskich służb specjalnych planował podpalenie obiektów na terenie Wrocławia, "które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym".

Wyjaśniono, że funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu przeprowadzili czynności procesowe, podczas których zatrzymali obywatela Ukrainy. Służby dokonały także przeszukania mężczyzny oraz należącego do niego bagażu, "ujawniając dowody planowanego przestępstwa".

Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty

W sprawie wszczęto już śledztwo, a zatrzymany usłyszał zarzuty z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 130 § 7 i 8 k.k., czyli udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium RP o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, które miałyby polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu.

Podejrzanemu grozi kara nawet do 12 lat więzienia. Dodatkowo Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia na wniosek prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

"Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy." – podsumowano.

