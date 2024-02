Blanka Lipińska pokazała fotki sprzed 15 lat. "Wiem, tragedia"

Blanka Lipińska w ostatnim czasie raczej nie zajmuje się już pisaniem. Autorka "365 dni" i jego kontynuacji lubi za to dzielić się różnymi fotkami na swoim profilu na Instagramie. Ostatnio wrzuciła zdjęcia sprzed 15 lat, na których wręcz ciężko ją rozpoznać. "Wiem, tragedia" – podsumowała swój wygląd Lipińska.

Blanka Lipińska pokazała zdjęcia sprzed lat. Fot. VIPHOTO/ East News

Blanka Lipińska wstawiła zdjęcia sprzed 15 lat

Blanka Lipińska w przeciwieństwie do innych celebrytek nigdy nie ukrywała, że skorzystała (i nadal korzysta) z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Wiele z zabiegów, które przeszła, będąc już sławna, relacjonowała nawet na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Autorka "365 dni" poprawiła m.in. owal twarzy, brodę, żuchwę oraz biust, a także przeszła zabieg lipolizy. Jakiś czas temu wspominała także o operacji podniesienia powiek.

Nic dziwnego więc, że na zdjęciach sprzed lat Lipińska prezentuje się znacznie inaczej, jednak ona sama nie ma z tym żadnego problemu i chętnie się nimi dzieli. Teraz celebrytka wrzuciła na InstaStories fotki sprzed 15 lat.

Bardziej niż na metamorfozę twarzy sama pisarka zwróciła jednak uwagę na to, jak była ubrana. Na zdjęciach pozuje z koleżanką, która oryginalnie udostępnił zdjęcia (Lipińska zrobiła tzw. repost).

"Tragedia, wiem... 15 lat temu taka była młoda" – napisała Lipińska pod jednym ze zdjęć.

Komentatorzy na Pudelku mają jednak wątpliwości, czy chodzi wyłącznie o "modę"...

"Niby moda, a nie każdy tak się ubierał. Była po prostu wieśniarą", "Nigdy nie było takiej mody, a nie zaraz była i to te wszystkie tipsiary, blachary i inne -ary się tak nosiły. Dziewczyny z klasą nie…", "Ona myśli, że teraz jest lepiej" – komentowali.

Autorka "365 dni" niedawno sprzedawała auto

Publiczne sprzedawanie aut przez celebrytów to rzadkie zjawisko. Znani i lubiani rzadko ogłaszają w internecie, że wystawiają wysłużony samochód na sprzedaż, bo kupili już nowe auto. Jakiś czas temu na taki krok zdecydowała się Blanka Lipińska, autorka erotycznej trylogii "365 dni" (której ekranizacja doczekała się garści Złotych Malin), celebrytka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje ponad 880 tysięcy obserwujących.

Lipińska ogłosiła na Instagramie, że sprzedaje swój ukochany samochód, Krysię. Link do ogłoszenia w jednym z serwisów podała na InstaStories, zareklamowała też swojego Mercedesa w iście influencerski sposób. "No i stało się! Sprzedaję Krysię, mojego niezawodnego Mercedesa. Ten samochód to skarb, serio! Uwaga – NIGDY NIC SIĘ W NIM NIE ZEPSUŁO! NIGDY! No i środeczek idealny do zdjęć" – napisała.