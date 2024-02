W piątek media na całym świecie obiegła wiadomość o śmierci lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Mieszkańcy największych polskich miast spontanicznie wyszli na ulicę i zgromadzili się pod rosyjską ambasadą, konsulatami i pomnikami ofiar stalinizmu. Polacy oddali hołd Nawalnemu zapalając tysiące zniczy i składając kwiaty.

W taki sposób Polacy upamiętnili Nawalnego.

Informację o śmierci Aleksieja Nawalnego przekazała w piątek (16.02) Federalna Służba Więzienna Rosji. Uważany za największego wroga Władimira Putina opozycjonista umarł w Kolonii Karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Po tej wiadomości w różnych miejscach na całym świecie zorganizowano demonstracje, wiece i gesty solidarności. Hołd opozycjoniście oddali również Polacy.

Tak Polacy upamiętnili Nawalnego

W Warszawie kilkadziesiąt osób zgromadziło się przed Ambasadą Rosji by zaprotestować przeciwko putinowskiemu reżimowi i upamiętnić zmarłego działacza. Przed bramą placówki składano wiązanki kwiatów i zapalano znicze. Uczestnicy wiecu stanęli na chodniku po drugiej stronie ulicy Belwederskiej, i krzyczeli "Nawalny".

We Wrocławiu mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem Ofiar stalinizmu. – Aleksiej Nawalny jest człowiekiem, który wciągnął najmłodsze pokolenie do polityki. To dla nas jest człowiek, który odkrył dla nas ten świat polityczny, świat pokazujący, że w Rosji są problemy, że w Rosji jest dyktatura – komentował w rozmowie z TVN24 mieszkaniec Wrocławia.

W Poznaniu i Gdańsku ludzie udali się przed rosyjskie konsulaty. Mieszkańcy największych polskich miast zaznaczali, że razem z odejściem Nawalnego "umarła ostatnia nadzieja" na normalność w Rosji.

Pierwsze zatrzymania w Rosji

Masowe gesty solidarności ze zmarłym opozycjonistą odnotowano m.in. w Rosji. Mieszkańcy Moskwy złożyli kwiaty pod Kamieniem Sołowieckim, czyli pomnikiem ofiar represji politycznych w ZSRR. Na zamieszczonych w mediach społecznościowych nagraniach widać, jak kobiety przynoszą tam czerwone i białe róże. Na miejscu natychmiast pojawiły się rosyjskie służby, które apelowały o rozejście się.

Zgromadzenia spotkały się z reakcją moskiewskiej prokuratury, która wydała ostrzeżenie "w związku z wezwaniami do udziału w imprezie masowej (publicznej – red.) organizowanej z naruszeniem ustalonego trybu odbywania wieców".

Osobom uczestniczącym w akcji zagrożono postawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa administracyjnego "w rozumieniu art. 20 ust. 2 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej [które] może skutkować karą, z aresztem włącznie".

W Moskwie doszło też do zatrzymań. Wiadomo, że taki los spotkał kobietę prowadzącą pikietę w pobliżu Ściany Smutku oraz młodego mężczyznę, który wyszedł na ulicę z plakatem z napisem "Morderca". Chłopak przez krótką chwilę stał pod spontanicznym miejscem pamięci Nawalnego.

Jak donosi kanał Astra sytuacja zaostrza się też w innych częściach Federacji Rosyjskiej. W Uljanowsku policjanci robili zdjęcia obywatelom, którzy przyszli oddać hołd Nawalnemu.

W Kazaniu służby uniemożliwiły składanie kwiatów pod pomnikiem ofiar represji politycznych. W Tomsku i w Nowosybirsku służby otoczyły kordonem podobne monumenty. W Permie, gdy w miejscu pamięci zjawiło się około 30 osób, na miejscu pojawił się pojazd Federalnej Służby Bezpieczeństwa i policyjny patrol.

