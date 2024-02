Monika Pawłowska przejmie mandat Kamińskiego? Ma rozmawiać z partią rządowej koalicji

W ostatnim czasie w mediach coraz głośnie robi się o Monice Pawłowskiej, która niedawno otrzymała pismo od Marszałka Sejmu w sprawie przejęcia mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim. Według dziennikarza Andrzeja Stankiewicza członkini PiS ma negocjować z Trzecią Drogą. Pawłowska odpowiedziała na te doniesienia.

Monika Pawłowska ma prowadzić rozmowy z Trzecią Drogą? Członkini PiS odpowiedziała na pogłoski. Fot. Jan Bielecki / East News

Od pewnego czasu chodzą słuchy o tym, że mandat byłego ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego otrzyma kandydatka PiS z okręgu wyborczego nr 7, która w minionych wyborach parlamentarnych zdobyła około 11 tys. głosów. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Monika Pawłowska poinformowała, że dotarł do niej dokument nadany przez marszałka Sejmu, Szymona Hołownię.

"Dziękując za wszystkie przesłane pytania i wykonane telefony, odpowiadając na wysokie zainteresowanie, informuję, że wczoraj otrzymałam od Marszałka Szymona Hołowni pismo dotyczące objęcia mandatu poselskiego. Do piątku odpowiem" – czytamy w poście Pawłowskiej na portalu X (dawnym Twitterze).

Monika Pawłowska odpowiada na doniesienia ws. Trzeciej Drogi

W niedzielnym programie "7 dzień tygodnia w Radiu Zet" tematem rozmowy był możliwy powrót Pawłowskiej do Sejmu. Dziennikarz Andrzej Stankiewicz zasugerował, że członkini PiS prowadzi obecnie rozmowy z Trzecią Drogą.

Na odpowiedź Pawłowskiej nie trzeba było długo czekać. "Nie wiem skąd 'redaktor' Stankiewicz bierze swoje rewelacje. Ja wobec tej machiny medialnej jestem niestety bezsilna i bezradna. Mogą powiedzieć wszystko, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Powtarzam - wszystko, co mówi ten człowiek na mój temat, jest KŁAMSTWEM" – napisała w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Monika Pawłowska w przeszłości należała do wielu partii. W 2019 zaangażowała się działalność polityczną w ramach partii Wiosna, której była koordynatorką w województwie lubelskim. W listopadzie 2019 roku została wybrana na wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego Lewicy. W marcu 2021 natomiast opuściła ten klub i Wiosnę, przechodząc do Porozumienia.

30 września 2021 roku poinformowała o opuszczeniu Porozumienia, a dzień później wstąpiła do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

"Pseudonews o tym, jakoby Monika Pawłowska miała coś negocjować z liderami Trzeciej Drogi, to dezinformacja" – oznajmił szef klubu Polska2050 w Sejmie, Mirosław Suchoń.

Jarosław Kaczyński o mandacie PiS

Wspomnijmy, że Państwowa Komisja Wyborcza w piśmie do marszałka Sejmu, wskazała troje polityków z listy PiS, z najwyższymi wynikami w wyborach, którzy nie dostali się do Sejmu. Są to właśnie Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar.

– Nie ma żadnego wolnego mandatu. To łamanie prawa przez marszałka. I tyle – tak kwestię mandatu skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Czytaj także: https://natemat.pl/542417,nowy-sondaz-ko-powieksza-przewage-nad-pis