U króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. Ta wiadomość mocno zaniepokoiła osoby z jego otoczenia. Jak wiadomo, monarcha nie ma dobrych kontaktów z synem Harrym. Czy zmieni się to w obliczu choroby? Książę udzielił ostatnio wywiadu, w którym przyznał, że takie sytuacje pozwalają zbliżyć się członkom rodziny.

Harry będzie chciał się pogodzić z ojcem? Fot. HENRY NICHOLLS/AFP/East News

Niedawno Pałac Buckingham przekazał smutne wieści. Król Karol III trafił na stół operacyjny z powodu przerostu prostaty. Później okazało się, że jego stan jest jeszcze poważniejszy, gdyż wykryto u niego raka.

Do chorego króla zza oceanu pośpieszył młodszy syn. Książę Harry odwiedził już ojca w Clarence House, gdzie rozmawiali na osobności przez 45 minut.

Nowy wywiad Harry'ego. Czy pogodzą się w obliczu choroby?

W piątek (16 lutego) Harry udzielił wywiadu w amerykańskim programie telewizji ABC "Good Morning America". Poruszono z nim tam wątek godzenia się w obliczu śmiertelnej choroby. – Myślę, że każda choroba zbliża rodziny – stwierdził.

Podczas rozmowy zaznaczył, że jest bardzo wdzięczny, iż mógł spotkać się z ojcem. Gdy padło pytanie, jak obecnie czuje się król, nie chciał zdradzać szczegółów.

– To pozostaje między nami – wyznał. Jednocześnie wspomniał, że planuje odwiedzać ojca w najbliższym czasie. – Mam w planach podróże przez lub do Wielkiej Brytanii, więc będę się tu zatrzymywać i widywać z rodziną tak często, jak tylko będę mógł – powiedział.

Przypomnijmy, że spór między członkami rodziny królewskiej a księciem Harrym trwa od czasu, gdy młodszy syn Karola III zrzekł się obowiązków państwowych i razem z żoną Meghan Merkle opuścił Wielką Brytanię, zaczynając nowe życie w Kalifornii w USA.

Czy w związku z tym Harry będzie chciał przyjąć amerykańskie obywatelstwo? – Przyszło mi to do głowy, ale obecnie nie jest to dla mnie priorytet – odpowiedział w wywiadzie.

Dodajmy, że to niejedyne problemy zdrowotne członka rodziny królewskiej. Ostatnio do szpitala trafiła też księżna Kate. Żona Williama przeszła planowaną operację, a teraz już poza placówką medyczną dochodzi do siebie.