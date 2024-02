"Sprzątaczka, Barbie z doktoratem, duma narodowa Rosji". Oto wszystkie kobiety Putina

Rodzina i życie prywatne Putina nazywane bywają najpilniej strzeżoną tajemnicą Rosji. Chociaż dyktator oficjalnie żonaty był tylko raz, to zgodnie z doniesieniami w jego życiu zawsze obecna jest jakaś kobieta. Partnerki Putina określane są kochankami lub "nieoficjalnymi pierwszymi damami Rosji". Przyjrzyjmy się im – według plotek z jedną z nich Putin ma mieć nawet trójkę dzieci, a najnowsza okrzyknięta została "Barbie z doktoratem".

Kobiety Putina. Żony, kochanki, nieoficjalne damy Rosji Fot. East News – Ludmiła Putinowa/Alina Kabajewa/Instagram @ekaterina_mizulina

Wszystkie kobiety Władimira Putina

Z plotek oraz medialnych doniesień wyłania się obraz kolejnych kobiet Putina – zawsze pięknych, zazwyczaj zaangażowanych w sport czy politykę i często dobrze wykształconych. Nierzadko też zaliczających niesamowity awans społeczny.

Zacznijmy więc od pierwszej oficjalnej kobiety Putina i tym samym jedynej, z którą związku nigdy nie krył, a więc jego żony Ludmiły Putiny (dziś kobieta funkcjonuje pod innym, nieznanym nazwiskiem).

Ludmiła Putina (żona)

Ludmiła Szkrebniewa wzięła ślub z Władimirem Putinem w 1983 r. Para poznała się w dawnym Leningradzie i razem zamieszkała w tym mieście. Kim właściwie jest pierwsza dama Rosji? Ludmiła urodziła się w 1958 r. w Kaliningradzie. Z wykształcenia jest romanistką. Była stewardessą w Aerofłocie, pracowała też jako pielęgniarka.

Para doczekała się dwóch córek – to jedyne oficjalne dzieci Putina – Marii (ur. 1985 w Leningradzie) i Kateriny (ur. w 1986 roku w Dreźnie). Oficjalnie niewiele o nich wiadomo, nieoficjalnie obie robią karierę w biznesie.

Jak mówiła w rozmowie z naTemat z naTemat Ludmiła Lwowa, korespondentka radia "Majak", Ludmiła Aleksandrowa Putina miała opinię kobiety ciepłej, uprzejmej, o wielkim sercu. Nigdy nie aspirowała do polityki, żyła w cieniu męża, niewiele było wiadomo o jej życiu prywatnym. W 2010 r. zaczęły pojawiać się plotki o rozwodzie, dementował je rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, ale w roku 2013 para faktycznie się rozstała.

3 lata po rozwodzie Ludmiła ponownie wzięła ślub z mężczyzną młodszym od niej o 18 lat, Arturem Oczeretnym. Zmieniła również nazwisko, niejasne jest jednak, czy to nazwisko jej partnera czy inne, zapewniające jej anonimowość. Mieszka we Francji, więcej o jej dzisiejszym życiu przeczytacie tutaj.

Alina Kabajewa (stała kochanka Putina)

Najpierw nazywano ją "najelastyczniejszą kobietą Rosji", później "tajną pierwszą damą". Chociaż media nazywały Kabajewę "kochanką", trzeba zauważyć, że zgodnie z przekazem jej relacja z Putinem przypominała raczej stały, a przynajmniej długi związek. Co ciekawe, kobieta urodziła się w roku 1983, kiedy rosyjski prezydent brał swój pierwszy ślub.

Co wiemy o tej partnerce Putina? Z powodu swojego wielkiego sportowego sukcesu uzyskała status gwiazdy, prowadziła własne telewizyjne programy i udzielała się w wielu fundacjach.

Gdy skończyła karierę w roku 2007, jej bilans zawodniczy wynosił 2 medale olimpijskie, 14 medali mistrzostw świata, 21 mistrzostw Europy. Została jedną z najbardziej utytułowanych gimnastyczek w historii sportu.

Jak pisała Daria Siemon w krótkiej biografii Kabajewy, (którą możecie przeczytać tutaj): "Kabajewa po zdobyciu olimpijskiego złota staje się dla Rosjan tym, czym dla Polaków był Adam Małysz. Dzieci zaczepiają ją na ulicy i proszą o autograf. Muzycy chcą, by występowała w ich teledyskach, reżyserzy w filmach".

Kobieta jest wyedukowana – w 2018 roku obroniła pracę doktorską na temat zajęć sportowych i prozdrowotnych w szkoleniu dzieci w gimnastyce artystycznej.

Nigdy też nie była politycznie neutralna, wyrażała swoje poparcie dla rosyjskiego dyktatora – w grudniu 2001 roku Kabajewa została członkiem proputinowskiej partii "Jedna Rosja". Działała w niej do 2007 roku. Jako deputowana opowiadała się za karaniem za "gejowską propagandę". Chciała uniemożliwić adopcję rosyjskich dzieci przez Amerykanów. W roku 2008 gazeta Korespondent Moskiewski opublikowała materiał sugerujący romans ex-gimnastyczki z Putinem. Kabajewa zażądała sprostowania, a sam Władimir Putin na konferencji prasowej powiedział, że "w tej historii nie ma ani słowa prawdy".

Kilka tygodni po publikacji Korespondent Moskiewski zniknął z rynku. Przyczyną miały być trudności finansowe. Niewiele osób w to wierzyło, właściciel gazety był miliarderem. W międzyczasie o relacji Putina z Kabajewą napisały Die Welt, Der Spiegel i New York Post. Media spekulowały, jakoby Kabajewa miała wziąć ślub z Putinem i urodzić mu trójkę dzieci: córeczkę i dwóch bliźniaków. Rodzina podobno mieszkała w Szwajcarii.

Kabajewa nie pokazuje się publicznie. Wiadomo, że zmieniła religię z muzułmańskiej na chrześcijańską. Pozostaje pytanie – kiedy mógł zakończyć się ich związek?

Swietłana Krwiwonogich (kochanka)

Plotki o romansie rosyjskiego dyktatora ze sprzątaczką pojawiły się w roku 2021. Wtedy niezależny rosyjski portal "Projekt" podał, że Putin ma mieć 18-letnią córkę, która jest owocem romansu z niejaką Swietłaną Krwiwonogich.

Domniemana kochanka Putina, czyli Swietłana Kriwonogich urodziła się w 1975 roku, pochodzi z Sankt Petersburga (ówczesnego Leningradu). Kobieta przeszła drogę od sklepowej sprzątaczki do milionerki. Miało być to zasługą jej w związku z rosyjskim dyktatorem.

Co ciekawe, Swietłana Kriwonogich była jedną z osób prześwietlonych w ramach raportu "Pandora Papers", czyli projektu, który skupiał ponad 600 dziennikarzy zajmujących się ujawnianiem majątków różnych osób publicznych. Amerykański "Washington Post" oraz rosyjski portal "Proekt" opisały postać kobiety.

"W 2020 roku portal śledczy Proekt – jedno z nielicznych pozostałych niezależnych mediów w Rosji – twierdził, że Krivonogich zaprzyjaźniła się z Putinem, gdy był zastępcą burmistrza Petersburga".

Romans pary miał trwać w latach 90. Córka kobiety Luiza była aktywna na mediach społecznościowych, gdzie ludzie wskazywali na jej podobieństwo z Putinem. W pewnym momencie z nich zniknęła. Co ciekawe, teorie o tym, że Luiza jest córką Putina, podzielał zmarły niedawno Aleksiej Nawalny.

Alisa Kharcheva (kochanka)

Alisa Charczewa to znana rosyjska modelka i dziennikarka. Rosyjskie media twierdziły, że była ona następczynią Aliny Kabajewej w sercu Putina i wskazywały, że do romansu dyktatora i kobiety doszło w 2016 roku.

Głośno zrobiło się o niej, gdy na swoim blogu Aleksiej Nawalny napisał, że Putin miał jej – jako swojej dziewczynie – przekazać mieszkanie. Nawalny sugerował, że mieszkanie to tak naprawdę próba wyprania pieniędzy, które Rosja przeznacza na tzw. Most Krymski.

Natalia Ragozina (bliska znajomość)

Zaskakuje fakt, że bokserka Natalia Ragozina jest podobno bliską przyjaciółką gimnastyczki Aliny Kabajewej, którą od lat określano mianem kochanki czy nieoficjalnej żony Putina.

O romansie Putina z Ragoziną było głośno w roku 2015, w mediach można było zobaczyć zdjęcia sportowczyni i rosyjskiego dyktatora na turnieju sambo bojowego w Soczi. Nazywana Kowalskim Młotem Ragozina uzyskała szereg tytułów w kickboxingu: to dwukrotna mistrzyni świata, mistrzyni Azji, 5-krotna mistrzyni Rosji. Ekaterina "Katia" Mizulina (aktualna kochanka Putina)

O nazywanej Katią kobiecie zrobiło się głośno dopiero niedawno za sprawą ukraińskich mediów. "Putin zakochał się w wykształconej w Londynie Barbie – relacjonują dziennikarze.

Kim jest nowa partnerka dyktatora? Jak większość kobiet Putina, Mizulina może pochwalić się nie tylko urodą, ale także solidnym wykształceniem i aktywizmem politycznym – oczywiście proputinowskim. 39-latka ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie, a w 2004 r. uzyskała dyplom na wydziale studiów orientalnych i afrykańskich. Posiada stopień naukowy z historii sztuki i języka indonezyjskiego. Dziś Mizulina przewodniczy Rosyjskiej Lidze Bezpiecznego Internetu, która de facto zajmuje się jego cenzurą. W 2022 r. Rosjanka została prześwietlona przez współpracowników zmarłego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. W materiale na kanale Nawalny TV ujawniono m.in. jej kosztowne hobby, czyli luksusowe ubrania. Zdaniem ukraińskich dziennikarzy Putinowi szczególnie przypadł do gustu typ urody Mizuliny. Potwierdza to również rosyjska działaczka na rzecz praw człowieka Olga Romanowa, która nazwała Katerinę "Barbie". Określenie "Barbie z Londynu" czy "Barbie z doktoratem" może na stałe przylgnąć do Katii Mizuliny.