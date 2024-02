Coraz bardziej nieprzyjemnie robi się w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Na łamach dwumiesięcznika "Arcana" niezwykle krytyczny wobec Jarosława Kaczyńskiego tekst opublikował właśnie prof. Andrzej Nowak. Jeden z głównych autorytetów polskiej prawicy stwierdza, że prezes PiS "nie sprostał wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął".

Prof. Andrzej Nowak ostro krytykuje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Fot. Filip Naumienko / REPORTER

"Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. Najbardziej brutalnym tego świadectwem jest wynik ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce" – czytamy w tekście prof. Andrzeja Nowaka.

"Nie mam na myśli tylko faktu, że PiS te wybory przegrał, to znaczy musiał w ich wyniku oddać władzę ustawodawczą i wykonawczą w państwie. Mówię o widocznych już konsekwencjach tej przegranej" – dodaje autor.

W dwumiesięczniku "Arcana" prawicowy intelektualista twierdzi, iż prezesa Prawa i Sprawiedliwości obciąża "całkowita bezradność wobec metod przejmowania rządów przez koalicję 13 grudnia". Prof. Nowak krytykuje Kaczyńskiego za to, że partia nie zabetonowała wpływów na wypadek porażki w wyborach.

Na tym jednak nie koniec. Ostro jest też w podsumowaniu tekstu, gdy profesor wymownie stwierdza, że "gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości". Przypomina on, że o wskazanie młodego następcy apelował do Kaczyńskiego już po wyborze prezydenta Dudy na pierwszą kadencję, a dziś naprawdę potrzeba "zmiany w sztafecie pokoleń budujących Polskę".

Gęstnieje atmosfera wokół PiS. Coraz więcej krytyki pod adresem Kaczyńskiego i spółki

Jak wspominaliśmy już w naTemat.pl, atmosfera wokół Prawa i Sprawiedliwości gęstnieje wręcz z dnia na dzień. Pod nazwiskiem szefostwo partii ostro krytykuje były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, ale nie brakuje też przecieków od mniej odważnych posłów. Oni utyskują na "rozgoryczenie, zażenowanie i frustrację", które mają być codziennością w PiS.

Nie jest tajemnicą, że bardzo źle na partię Jarosława Kaczyńskiego wpłynęły nowe informacje o skali inwigilacji systemem Pegasus, której prawdopodobnie poddano także polityków PiS. "Psychozę" w tej kwestii ma dodatkowo nakręcać konflikt między kilkoma najbardziej wpływowymi graczami w partii.

