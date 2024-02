N a terenie archidiecezji wrocławskiej wystosowywano do rodziców apel o to, by ci bronili lekcji religii. Ten przeczytać można na stronach wielu parafii z Wrocławia i okolic. Autorem słów namawiających do stawania przeciwko zmianom planowanym przez MEN ma być kuria, która nakazała proboszczom publikację apelu.





Specjalne ogłoszenie trafiło do proboszczów. Mają apelować do rodziców, by ci bronili lekcji religii

Dorota Kuźnik

