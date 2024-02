Maryla Rodowicz dostała niespodziewane pytanie od jednego z dziennikarzy. Czy 78-latka, rozwódka od prawie trzech lat wzięłaby udział w "Sanatorium miłości"? Gwiazda odpowiedziała mistrzowsko i w swoim stylu. Z kolei w innej rozmowie wyznała, że jej były mąż Andrzej Dużyński tydzień temu wziął ślub.

Maryla Rodowicz mistrzowsko odpowiedziała na pytanie reporterki Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

W piątej edycji "The Voice Senior" w roli trenerów widzowie mogli zobaczyć: Marylę Rodowicz, śpiewaczkę operową Alicję Węgorzewską, lidera zespołu Pectus Tomasza Szczepanika oraz debiutantkę w tym show Halinę Frąckowiak. W finałowym, sobotnim odcinku zwyciężyła właśni podopieczna tej ostatniej: Regina Rosłaniec-Bavcevic.

Maryla Rodowicz zapytana o "Sanatorium miłości". Jej reakcja jest bezbłędna

To właśnie po finale program redaktorka "Show News" zadała Maryli Rodowicz nietypowe pytanie. Spytała bowiem gwiazdę polskiej piosenki, czy poszukuje nowego ukochanego. – Nie, ja wcale nie szukam męża. Mam dużo miłości od moich fanów, od publiczności i to wystarczy – odpowiedziała Rodowicz.

Na pytanie, czy w celu znalezienia miłości zgłosiłaby się do randkowego programu w stylu "Sanatorium miłości", Radowicz zareagowała dość nieoczekiwanie. – W życiu! To obciach... Ja do "Sanatorium miłości", do sanatorium? Samo to słowo to obciach – stwierdziła.

Dodajmy, że że Maryla Rodowicz była w wielu burzliwych związkach. Z Krzysztofem Jasińskim tworzyli parę przez siedem lat. Doczekali się dwójki dzieci: syna Jana (1979) i córkę Katarzynę (1982). Ten związek jednak nie przetrwał próby czasu.

Kolejna relacja Rodowicz okazała się najdłuższa. Artystka związała się z Andrzejem Dużyńskim. W 1989 roku para wzięła ślub. Doczekali się syna – Jędrzeja. Byli razem przez trzy dekady. Ostatecznie mężczyzna odszedł do innej kobiety – tak przynajmniej opowiadała gwiazda.

Oficjalnie Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński dostali rozwód w 2021 roku, jednak o wyrok walczyli ponad trzy lata i niejednokrotnie przenosili temat z sali sądowej do portali plotkarskich, w których przerzucali się oskarżeniami.

Okazuje się, że Dużyński tydzień temu się ożenił, co Rodowicz niespodziewanie wyjawiła w rozmowie z portalem Pomponik, również po wywiadzie "The Voice". – Spotkałam się z taką dozą zazdrości i byłam świadkiem, jak kobiety zalecały się do mojego byłego męża, który właśnie się ożenił tydzień temu i... no właśnie... – powiedziała.

Gwiazda nie chciała jednak komentować ślub swojego byłego męża, bo "musiałaby coś więcej powiedzieć". Dodała jednak, że życzy mu szczęścia.

Adorator Maryli Rodowicz w "The Voice Senior"

Przypomnijmy, że jednym z odcinków ostatniej edycji "The Voice Senior" pojawił się 72-letni pan Jurek Seehaber ze Świecia, który okazał się być adoratorem Maryli Rodowicz sprzed lat.

Mężczyzna przez całe życie był elektromonterem w zakładach celulozy w Świeciu. Czuł jednak, że to muzyka jest jego największą pasją. W latach 70. udało mu się nawet dostać do konkursu Debiuty Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. – Nikt mnie jakoś nie zauważył i dałem sobie spokój. Ale grałem całe życie – wspomniał.

Seehaber na wizji zdradził, że spotkał wówczas Marylę Rodowicz, a ta dała mu kosza.– Poprosiłem cię o zdjęcie, a ty powiedziałaś: "nie dzisiaj, bo dzisiaj jestem nieładnie ubrana, jutro". Ale ja powiedziałem, że jutro odjeżdżam już. To był 1975 rok – wyznał.

Maryla, słuchając opowieści mężczyzny, nieco się zawstydziła. Jednak postanowiła spełnić jego prośbę. I tak po 47 latach pan Jurek Seehaber doczekał się wspólnej fotografii z Marylą Rodowicz.