Do mediów trafiły informacje na temat stanu zdrowia Ireny Santor, która mogły zaniepokoić jej fanów. Artystka trafiła do szpitala. Aby pozbyć się dokuczliwych dolegliwości, musiała poddać się operacji. Jak obecnie się czuje?

Irena Santor trafiła do szpitala. Fot. PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News

Irena Santor to ikona polskiej sceny muzycznej. Pokolenia Polaków z pewnością znają jej piosenki: "Już nie ma dzikich plaż" czy "Tych lat nie odda nikt". Niestety w ostatnim czasie artystka podupadła na zdrowiu.

"Przeszła operację". Niepokojące wieści o Irenie Santor

Jak donosi "Super Express" 89-latka "wyhodowała pokaźne kamienie nerkowe", które powodowały bolesne ataki kolki nerkowej. W związku z tym konieczna była chirurgiczna ingerencja.

"W jednym z warszawskich szpitali przeszła operację, podczas której usunięto jej powstałe w nerkach złogi minerałów" – czytamy. Wszystko dobrze się skończyło, a Santor dochodzi do siebie.

– Operacja była zaplanowana. Wszystko przebiegło pomyślnie. Irenka już odzyskuje siły i czuje się coraz lepiej – przekazała tabloidowi osoba z otoczenia wokalistki.

To nie pierwsze problemy ze zdrowiem Santor

W 2000 roku lekarze zdiagnozowali u Ireny Santor nowotwór piersi. Na szczęście wykryto go we wczesnym stadium rozwoju.

– To był malutki rak, ale bardzo złośliwy. Nie straciłam piersi. Przeszłam przez to bez chemii, brałam tylko naświetlania. Najgorsze jest czekanie na wyniki. To jest taka niemoc, jak w obozie koncentracyjnym, że się żyje, ale nie wiadomo, czy jeszcze jutro się wstanie – mówiła w wywiadzie dla "Wprost". Potem starała się namawiać kobiety do badań profilaktycznych.

W 2018 roku znów wylądowała w szpitalu. Podejrzewano u niej udar, ale jej złe samopoczucie było efektem przemęczenia. – Nie martwcie się o mnie! – apelowała po wyjściu z placówki.

Okazało się, że dama polskiej estrady była przemęczona, gdyż codziennie jeździła w odwiedziny do chorego partnera, Zbigniewa Korpolewskiego, który również był przy niej, gdy chorowała na raka. Wybranek artystki przechodził wtedy w placówce medycznej rekonwalescencję po operacji serca. Niestety kilka miesięcy później zmarł.