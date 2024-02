Pensje Polaków na dopalaczach. Nowa średnia krajowa zaskoczyła nawet ekonomistów

Mateusz Przyborowski

7768,35 zł – tyle wyniosło średnie wynagrodzenie w styczniu tego roku. Choć z raportu GUS wynika, że to spadek o 3,3 proc. w porównaniu z grudniem 2023 r., to jednocześnie jest to również spory wzrost w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Zdaniem ekonomistów pensje Polaków są na dopalaczach i za wzrostem stoi duża podwyżka minimalnego wynagrodzenia.