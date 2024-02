Skandal na proteście polskich rolników. To hasło na pewno dotrze na Kreml

"To zdecydowanie poszło za daleko", "Czas, żeby służby zaczęły coś z tym robić", "Czy to na pewno nie fejk?" – takie komentarze możemy przeczytać pod zdjęciem z wtorkowego protestu rolników w Gorzyczkach przy granicy z Czechami. Na jednym z ciągników pojawił się transparent z postulatem skierowanym do Władimira Putina, flaga ZSRR z sierpem i młotem. Zareagował już szef MSWiA.

Skandaliczne hasło na proteście rolników. Na traktorze pojawił się postulat skierowany do Putina Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER / Zdjęcie poglądowe

We wtorek 20 lutego w wielu polskich miastach i miejscowościach odbyły się kolejne protesty rolników. Ich zryw jest częścią większego ruchu w całej Unii Europejskiej.

W Polsce manifestanci domagają się zwiększenia wsparcia dla sektora rolniczego oraz uregulowania kwestii cen skupu produktów rolnych. Rolnikom nie podoba się także tzw. Zielony Ład, a jednym z ich flagowych postulatów jest ten, który ma ograniczyć możliwość handlu towarami rolnymi z Ukrainą.

Skandal na proteście rolników. Postulat do Putina, flaga ZSRR z sierpem i młotem

Rolnicy żądają uszczelnienia granicy polsko-ukraińskiej i zatrzymania napływu produktów rolnych niespełniających norm unijnych. "Nie wyrażamy zgody na wydzierżawianie portów innym państwom w sytuacji, gdzie dostęp do portów dla polskich rolników i handlowców jest ograniczany" – zaznaczają.

Jeden z wtorkowych protestów odbył się przy A1 w Gorzyczkach. To niewielka wieś w województwie śląskim, tuż przy granicy z Czechami. Jak relacjonował rybnicki oddział "Gazety Wyborczej", drogę tuż przy zjeździe z autostrady zablokowało tam ponad 1000 ciągników.

Na maszynach rolnicy wywiesili także banery z różnymi hasłami. Była też trumna symbolizująca śmierć polskiego rolnictwa. Oburzenie w sieci wywołało jednak zdjęcie ciągnika, na którym pojawiło się skandaliczne hasło i kontrowersyjne symbole.

Autor tego transparentu skierował bowiem postulat do Władimira Putina, który od blisko dwóch lat prowadzi krwawą wojnę w Ukrainie, a rosyjskie wojska mordują niewinnych cywilów.

"Putin, zrób porządek z Ukrainą i Brukselą, i z naszymi rządzącymi" – brzmiało hasło na transparencie. Na przodzie maszyny wywieszono też flagę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z sierpem i młotem.

"No nie, to zdecydowanie poszło za daleko. Chyba tam komis chomąto spadło na łeb. Czas, żeby służby zaczęły coś z tym robić"; "Czy rolnicy naprawdę nie zdają sobie sprawy, że takie obrazki tylko szkodzą ich – w wielu aspektach słusznej – sprawie?"; "To nie fotomontaż? Jeśli nie, to kolejne pytanie: czy flaga z sierpem i młotem nie jest zakazana u nas?" – czytamy w komentarzach pod postem jednego z użytkowników X, który zamieścił zdjęcie z kontrowersyjnym hasłem na ciągniku.

Po godz. 18:00 sytuację skomentował minister spraw wewnętrznych i administracji. "Skandaliczny transparent, którego zdjęcie obiegło sieć, został od razu usunięty i zabezpieczony przez policję. Policja i prokuratura prowadzą czynności wobec jego autora. Nie będzie zgody na takie przestępcze działania" – poinformował Marcin Kierwiński.

Incydent na granicy w Medyce. Ukraińskie zboże wylądowało na torach

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, we wtorek doszło także do incydentu w Medyce, na granicy Polski i Ukrainy. Jak wynika z medialnych doniesień, polscy rolnicy mieli zatrzymać ukraiński pociąg ze zbożem i wysypać jego zawartość na tory.

W sieci pojawiło się nagranie, a całe zajście skomentował ambasador Ukrainy w Polsce. "Wstyd i hańba, panowie!" – napisał Wasyl Zwarycz w reakcji na to, co wydarzyło się w Medyce.

"Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach rosyjskiej agresji, do siebie i innego człowieka" – dodał ukraiński dyplomata.

Czytaj także: https://natemat.pl/542885,incydent-na-protescie-rolnikow-z-pociagow-z-ukrainy-wysypano-na-tory-zboze