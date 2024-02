Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz nie żyje. Znacie ją z wielu polskich seriali

Nie żyje Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz. Widzowie mogą ją kojarzyć z wielu znanych polskich seriali telewizyjnych, takich jak m.in. "Klan". Cwen-Hanuszewicz zmarła w wieku 69 lat (w maju skończyłaby 70).

Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz nie żyje. Fot. TRICOLORS/East News

Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz nie żyje

Smutną informację jako pierwszy przekazał na swoim profilu w mediach społecznościowych warszawski samorządowiec Andrzej Golimont. "Po roku bohaterskiej walki z rakiem odeszła dziś (21.02.2024) o godz. 9.04 Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz" – napisał. Tę informację w rozmowie z Teatrem Rampa potwierdziło TVN24.

Zmarła aktorka z domu nazywała się Cwenówna, a prywatnie była żoną słynnego aktora i reżysera Adama Hanuszkiewicza.

– Adam urodził się we Lwowie, skąd pochodzą moi rodzice. Moja mama była starsza od Adama tylko o pięć lat! Poznałam go, kiedy miałam 20 lat, byłam studentką PWSFTviT w Łodzi i Barbara Fijewska, która pracowała u Adama w Teatrze Narodowym, a jednocześnie uczyła w Łodzi, poleciła mnie – opowiadała o zmarłym już wówczas mężu w wywiadze z 2015 roku w magazynie "Viva!".

–Wchodzę do gabinetu dyrektora Hanuszkiewicza, oczywiście na miękkich nogach, i przedstawiam się: "Nazywam się Magdalena Cwen…". "A cóż to za nazwisko – Cwen?! U mnie będzie się pani nazywała Cwenówna!". I tak zmieniłam nazwisko i tego się będę do końca życia trzymać! – relacjonowała zmianę swojego nazwiska.

Aktorka znana była m.in. z "Klanu"

Cwenówna urodziła się 14 maja 1954 roku. Studiowała na wydziale aktorskim na Łódzkiej Filmówce. Zawodowo związana była m.in. łódzkimi teatrami: Wielkim i Powszechnym. Występowała również na deskach Teatru Narodowego i Nowego w Warszawie. Ponadto wykładała na wydziale aktorskim w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia.

W 2007 roku rozpoczęła współpracę z Teatrem Rampa. Uważano, że "najpełniej błyszczała w przedstawieniach kostiumowych i komediach", czego można się dowiedzieć ze strony internetowej instytucji.

Widzowie mogą kojarzyć Cwen-Hanuszkiewicz z wielu znanych polskich seriali, takich jak "Klan", "Na dobre i na złe" czy "Na wspólnej".