M arcin Meller trafił do szpitala. W najnowszym poście dziennikarz opowiedział, co mu dolegało. Zdobył się też na osobiste wyznanie. "Mój tata zmarł na raka jelita grubego" – ujawnił. Zwrócił się z ważnym apelem do internautów.





Marcin Meller z pilnym komunikatem ze szpitala. Zwrócił się do sympatyków

Weronika Tomaszewska

Marcin Meller trafił do szpitala. W najnowszym poście dziennikarz opowiedział, co mu dolegało. Zdobył się też na osobiste wyznanie. "Mój tata zmarł na raka jelita grubego" – ujawnił. Zwrócił się z ważnym apelem do internautów.