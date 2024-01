Meller potwierdza! Będzie miał swój program na nowym kanale Stanowskiego

Marcin Meller w poście na Instagramie przekazał wiadomość o swojej nowej ścieżce zawodowej. Dziennikarz będzie miał swój program na Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. Start już niebawem.

Marcin Meller będzie miał swój program na nowym kanale Krzysztofa Stanowskiego. Fot. Instagram / Marcin Meller

Krzysztof Stanowski po odejściu z Kanału Sportowego ruszył z nowym projektem. Założył własne konto na YouTube. Mowa o Kanale Zero, który ruszy już na początku lutego. Dziennikarz stopniowo odsłania karty.

Meller będzie miał swój program u Stanowskiego

Ostatnio przedstawił kilka znanych nazwisk, które będą z nim współpracowały. Wśród specjalistów w swoich dziedzinach jest także Marcin Meller.

Na jego profilu na Instagramie pojawiła się nowa publikacja. Prezenter potwierdził, że zaczyna rowy rozdział w swojej karierze medialnej.

"Z Krzysztofem Stanowskim i Przemkiem Rudzkim poszukiwaniu planu doskonałego dla 'Trzeciego Śniadania' na Kanale Zero. Niedziela, 4 lutego o 11:00 na żywo" – zapowiedział.

Dodajmy, że Stanowski spośród swoich współpracowników wymienił również: Tomasza Rożka, Marcina Mellera, Monikę Goździalską, Jacka Granieckiego (Tede), Andrzeja Twarowskiego i Tomasza Raczka.

"Przed startem ogłosimy minimum 22 osoby, które będą z nami na stałe współpracowały. To oczywiście nie wszyscy, część osób poznacie podczas programów, część dopiero wskoczy na nasz pokład w marcu czy kwietniu" – dodał.

Przedstawił też swoją "ramówkę": – Pasmo poranne będzie, to oczywiste. Wesołe, sympatyczne. Będzie też pasmo wieczorne z fajnymi rozmowami, odświeżonymi, tego też wszyscy się spodziewają. Poranek i wieczór spędzajcie z nami, ale to nie jest wszystko.

– Kanał ma być hubem, który scala osobowości, autorytety z poważnych dziedzin życia. To plan na coś dużego. Nie 3-4 filmy tygodniowo, a dziennie – mówił.

– Te "zera" pojawią się między porankiem a wieczorem. Będziemy działać w gronie osób wiarygodnych w swoich dziedzinach, które mają nazwiska, rozpoznawalność, potencjał na Youtubie. Będzie miejsce na naukowe "zero", biznesowe "zero", celebryckie "zero", filmowe, medyczne, jakiekolwiek. Cokolwiek będzie w danej chwili potrzebne – tłumaczył.