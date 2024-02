Jest decyzja ws przyszłości Adama Bodnara. Tak zdecydowali posłowie

234 głosy przeciw i 191 za - taki jest ostateczny wynik głosowania ws. wotum nieufności dla ministra Adama Bodnara. – Sejm wniosek odrzucił – podsumował decyzję posłów Szymon Hołownia, który prowadził obrady 22 lutego.

Fot. Jacek Dominski / REPORTER

Wniosek o odwołanie ministra Adam Bodnara został złożony w styczniu, przez posłów PiS. Zdaniem wnioskodawców działania ministra miały stanowić poważne naruszenie zasad porządku konstytucyjnego oraz prawnego w kraju.

Wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka. W czwartek nie udało się przegłosować wniosku, ale proces decyzyjny poprzedziła burzliwa debata.

Debata w Sejmie ws. wotum nieufności dla Adama Bodnara

Dyskusja ws. wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Adama Bodnara była zacięta. Politycy nie gryźli się w język, a doszło nawet do sytuacji kuriozalnych, jak ta z udziałem jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena.

Jak powiedział polityk Konfederacji - znany zresztą z wygłaszania kontrowersyjnych opinii - rządzą osoby o konkretnych atrybutach.

– Nie wierzę, że w Polsce mamy praworządność. Nie wierzę, niestety, że w Polsce mamy rządy prawa. Rządzi ten, co ma większą pałę i jest nią w stanie walnąć w łeb swoich przeciwników – powiedział i skwitował:

– Zapomniałem, skończyła się taśma – na co sala wybuchła śmiechem.

– Chciwy, chciwszy pisowiec – tymi słowami z kolei ocenił poprzednich rządzących poseł KO Zbigniew Konwiński. Jak dodał, "minister Bodnar podjął się trudnego zadania przywrócenia praworządności, czym bronił szefa resortu.

Bodnar zostaje. Wotum nieufności odrzucone

Po debacie ostatecznie doszło do głosowania, ale nie było tutaj zaskoczenia. Politycy klubów zrobili dokładnie to, co zapowiedziano podczas debaty. Wniosek o wotum nieufności dla Adama Bodnara został odrzucony.

Wyniki głosowania:

Udział w głosowaniu wzięło 425 posłów, z czego wymagana większość ustawowa wynosiła 231. Za głos oddało 191 osób, a wotum odrzuciło 234 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosów. Oznacza to, że Adam Bodnar zostaje na stanowisku ministra sprawiedliwości.

