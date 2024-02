Nie będzie podpisu Andrzeja Dudy pod nowelizacją ustawy o prawie farmaceutycznym. Ta miała umożliwić Polkom korzystanie z tzw. pigułek "dzień po", czyli antykoncepcji awaryjnej. Prezydent już zapowiedział, jaki będzie jego ruch.

Przypominamy, że Sejm przyjął dziś nowelizację ustawy, której wypadkową ma być między innymi ułatwienie dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Jak to w polskim procesie legislacyjnym, ta musi ostatecznie uzyskać podpis prezydenta, by mogła zostać wprowadzona w życie.

Już wiadomo, że Andrzej Duda go jednak pod dokumentem nie złoży. Prezydent o swojej decyzji powiedział przy okazji wizyty w studiu "Gościa Wydarzeń" telewizji Polsat.

Duda zdecydował ws. pigułki dzień po. Nie podpisze

– Tu mowa o bombie hormonalnej – tak Duda skomentował antykoncepcję awaryjną w programie i przypomniał, że wcześniej domagał się nawet zmiany przepisów, które uniemożliwią korzystanie z solarium osobom poniżej 18. roku życia. A przecież dostęp do pigułki dzień po miałby dotyczyć już osób od 15. roku życia.

– Dzisiaj jest to pod kontrolą – skomentował dostępność pigułki i dodał, że nowa władza chce, by tej kontroli nie było.

Nowelizacja ustawy ws. dostępu do leków, w tym pigułki "dzień po"

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w czwartek Sejm zajął się sprawą tzw. pigułki "dzień po" bez recepty. Przypomnijmy, że Donald Tusk już w styczniu ogłosił, że zaproponuje zmianę ustawy tak, by pigułka "dzień po" była łatwiej dostępna dla Polek.

Sprawa wywoływała duży opór w Prawie i Sprawiedliwości, ale mimo tego udało się przyjąć ustawę, która potencjalnie przywraca możliwość zakupu tego leku bez recepty. Oczywiście jeśli uda się pod nią uzyskać podpis prezydenta, a jak już wiemy, zmiany ułatwiającej życie wielu kobietom, w tym wykluczonych ekonomicznie czy komunikacyjnie, na razie nie będzie.

Prezydent mówi, co kto ma wziąć odpowiedzialność za protesty rolników

W trakcie rozmowy prezydenta z Bogdanem Rymanowskim podjęte zostały także inne tematy, w tym protestów rolników, które od tygodni przetaczają się przez Polskę.

– To jest problem europejski i powinna go rozwiązać Komisja Europejska – powiedział Andrzej Duda, komentując sytuację w kraju oraz na granicy polsko–ukraińskiej

– To nie jest tylko nasz problem – zaznaczył Prezydent RP, pytany o obawy rolników przed zalewem żywności z Ukrainy. – Naszym problemem jest to, że mamy granicę Unii Europejskiej, jesteśmy pierwszym państwem, na nas Unia się zaczyna. W związku z tym te protesty odbywają się u nas.

To jednak nie jest do końca prawdą. Jak informowaliśmy w naTemat, manifestacje rolników z Polski są elementem szerszej skali buntu, do którego dochodzi na terenie także innych krajów członkowskich. Początek demonstracji miał miejsce we Francji, gdzie rolnicy zablokowali autostrady w proteście przeciwko rosnącym kosztom produkcji i niskim cenom skupu.

W Polsce traktory również pojawiły się na ulicach, a rolnicy domagali się zwiększenia wsparcia dla sektora rolniczego oraz uregulowania kwestii cen skupu produktów rolnych.

– Rolnicy w całej Europie zdają sobie sprawę, że pomimo istotnych różnic w poszczególnych krajach los rolników w całej Unii jest zagrożony z powodu nadgorliwej, zielonej polityki oraz braku zainteresowania czy wręcz pogardy dla rolników i zwykłych ludzi żyjących w społecznościach wiejskich – mówiła Sieta van Keimpema, sekretarz holenderskiej organizacji Farmers Defence Force i organizatorka protestów.