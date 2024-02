KO deklasuje PiS w kolejnych sondażach. Tym razem w kwestii czerwcowych wyborów

Wybory do Parlamentu Europejskiego są dopiero w czerwcu, ale już pojawiają się pierwsze sondaże, które pokazują, jak mają zamiar głosować Polacy. Póki co KO wygrywa z PiS. Ma niemal pięć punktów procentowych przewagi.

Pracownia Opinie24 przeprowadziła sondaż dla organizacji More In Common Polska, którego wyniki pokazała w piątek "Rzeczpospolita". Na kogo zatem w wyborach do PE mają zamiar głosować Polacy?

Sondaż przed wyborami do PE. KO wygrywa z PiS

Na pierwszym miejscu znalazła się KO, na którą zagłosować chce 33,5 proc. Polaków. Na drugim miejscu jest PiS z poparciem 29 proc. Na ostatnim miejscu podium uplasowała się za to Trzecia Droga, którą popiera 14 proc. Potem jest Lewica z wynikiem 8,5 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,5 proc.

1,3 proc. ankietowanych ma zamiar wybrać inną partię, a 6,2 proc. nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje.

– Zamiana na pierwszym miejscu pokazuje, że Koalicja Obywatelska jako jedyna zyskuje na ostatnich wydarzeniach politycznych. Wynik PiS świadczy o tym, że partia boryka się z odpływem części umiarkowanych wyborców. Rodzi się zatem pytanie o strategię PiS na nadchodzące wybory. Utwardzanie prawicowego przekazu nie wpływa negatywnie na poparcie dla Konfederacji – skomentował te wyniki dla "Rz" dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego.

Unia Europejska 22 maja 2023 roku zatwierdziła termin kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego na okres od 6 do 9 czerwca 2024 roku.

Przed wyborami do PE będą jeszcze wybory samorządowe

Przed tym czekają nas w Polsce jeszcze wybory samorządowe. O to, jak w tym głosowaniu zamierzają wybierać Polacy, w pierwszej połowie lutego zapytała Firma United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

W tym badaniu zadano Polakom pytanie: "Kto Pana/Pani zdaniem wygra najbliższe wybory samorządowe?". Odpowiedzi zaskakują, bowiem na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 40,1 proc.

Niecodziennym zdobywcą drugiej lokaty jest... nie, nie jest to PiS! 22,8 proc. ankietowanych, czyli drugi wynik w sondażu, wskazało, że nie wie, kto wygra wybory w kwietniu.

Dopiero na trzecim miejscu z wynikiem 20,5 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. 13,8 proc. ankietowanych postawiło na Trzecią Drogę, 2,5 proc. na Konfederację i zaledwie 0,3 proc. na Lewicę.

"Rozkładając wiarę w wyborczy sukces na sympatyków poszczególnych ugrupowań, widzimy, że wyborcy PiS-u niezmiennie wierzą w sukces swojego ugrupowania (łącznie aż 61 proc. odpowiedzi). Tak samo jest z wyborcami KO. 73 proc. sympatyków Koalicji Obywatelskiej jest zdania, że dowodzone przez Tuska ugrupowanie zwycięży w kwietniu" – czytamy w analizie portalu.

Wybory samorządowe są już 7 kwietnia. Drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia.