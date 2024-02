Co się stało z pacjentem z karetki, której przejazd zablokowali rolnicy? Szpital wydał oświadczenie

Natalia Kamińska

O statnio do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak karetka próbowała przejechać przez jedną z dróg zablokowanych podczas protestu rolników. Protestujący zrobili dla niej ostatecznie przejazd, a szpital, do którego zmierzała wydał oświadczenie. Również sami protestujący wyjaśnili, co tam dokładnie się wydarzyło.