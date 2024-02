W końcu usłyszeliśmy piosenkę z podium polskich preselekcji na Eurowizję. Fani są podzieleni

Marcin Maciejczak, 18-letni zwycięzca programu "The Voice Kids" w 2020 roku, zajął trzecie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2024 – ex aequo z hitem "Jesień – Tańcuj" z "Chłopów". Do tej pory nie mieliśmy okazji usłyszeć piosenki "Midnight Dreamer". W końcu młody artysta opublikował swój utwór. Co mówią fani? Opinie są... podzielone.

Marcin Maciejczak pokazał swoją piosnkę na Eurowizję Fot. Pawel Wodzynski/East News

W poniedziałek rano ujawniono piosenkę Polski na Eurowizji 2024. Decyzją pięcioosobowej komisji (Łukasz Pieter, Michał Hanczak, Kasia Moś, Konrad Szczęsny i Piotr Klatt) to Luna z "The Tower".

Luna, czyli 24-letnia Aleksandra Katarzyna Wielgomas, od początku była jedną z faworytek. Pokonała m.in. Justynę Steczkowską z "WITCH-ER Tarohoro", którą większość fanów typowała na eurowizyjnego pewniaka. To wywołało duże kontrowersje, a część miłośników Eurowizji twierdzi, że 51-letnia miałaby szanse na znacznie lepszy wynik.

Niektórzy mówili nawet o "ustawce"... dopóki nie zobaczyli szczegółowych wyników głosowania. Jak wcześniej poinformowała TVP, "każdy z członków Komisji, po przesłuchaniu i ocenieniu wszystkich zgłoszonych utworów, wskazał dziesięciu faworytów, którym przyznał punkty od 1 do 10".

Co ciekawe Steczkowska zajęła drugie miejsce i przegrała zaledwie jednym punktem. Luna otrzymała 34 punkty, a Steczkowska – 33. Trzecie miejsce ex aequo (23 punkty), zajęły piosenki: "Jesień – Tańcuj" Kayah i zespołu Dagadana, czyli hit z filmu "Chłopi" oraz "Midnight dreamer" Marcina Maciejczaka.

"Midnight Dreamer" Marcina Maciejczaka już w sieci. Piosenka zajęła 3. miejsce w preselekcjach

Do tej pory 18-letni Marcin Maciejczak, zwycięzca programu "The Voice Kids" w 2020 roku, nie ujawniał swojego utworu "Midnight Dreamer", który znalazł się na podium. To zmieniło się 22 lutego, kiedy artysta postanowił w końcu podzielić się swoją piosenką, z którym miał nadzieję jechać na Eurowizję 2024 do Szwecji.

"'Midnight Dreamer' dostępny wszędzie! To utwór, nad którym pracowałem wiele miesięcy w gronie wspaniałych autorów i producentów. Jestem z niego dumny i wdzięczny, że został tak doceniony przez jury tegorocznych preselekcji do Eurowizji. Od teraz jest Wasz i wyczekuję Waszych reakcji! Teledysk soon" – napisał na Instagramie.

Fani Maciejczaka i Eurowizji długo czekali na jego piosenkę, którą wokalista szumnie zapowiadał. Głód podsyciło jeszcze wysokie miejsce w preselekcjach. Większość fanów jest zachwycona tanecznym kawałkiem kojarzącym się z twórczością nieistniejącego już brytyjskiego zespołu Years & Years (jego wokalista Olly Alexander będzie w tym roku reprezentował na Eurowizji Wielką Brytanię).

"Bardzo dobry utwór", "Lepszy utwór niż Luny moim zdaniem. Żywszy, zapadający w pamięć. Dobra robota", "Super utwór, Marcin!! Miałeś rację, że ten utwór jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że w przyszłości to Ty będziesz nas reprezentować", "Genialny utwór!! Aż się prosi o wykon na wielkiej scenie", Bardzo dobra piosenka, szkoda, że nie na Eurowizję, ale i tak gratulacje za trzecie miejsce w tym niełatwym wyborze dla jury", "Uważam, że to właśnie ta piosenka powinna pojechać na Eurowizję", "Super, przepiękny wokal" – czytamy na YouTube i Instagramie.

Sporo jednak jest negatywnych reakcji, a niektórzy fani Maciejczaka nie ukrywają rozczarowania.

"Liczyłam na Marcina i niestety się rozczarowałam, typowa sieczka pod Eurowizję. Podczas konkursu ta piosenka by przepadła. Utwór, z którym wygrałeś 'The Voice' był świetny, autentyczny i pokazywał twoje warunki głosowe, w tę stronę powinieneś iść", "Spodziewałam się troszkę czegoś więcej. Zabrakło mi tu czegoś... tej wrażliwości z 'The Voice'", "Nie jest to piosenka, którą po przesłuchaniu będę pamiętać", "To jest ta epicka piosenka?", "Jednak dobrze, że jedzie Luna" – piszą internauci.

Kiedy Eurowizja 2024? W tym roku zawita do Szwecji

68. Konkurs Piosenki Eurowizji dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö. Półfinały zobaczymy 7 i 9 maja (Polska weźmie udział w pierwszym półfinale), a finał 11 maja. Koncerty obejrzymy ją na antenie TVP oraz na YouTube.

W Eurowizji 2024 bierze udział 37 krajów: Polska, Albania, Austria, Chorwacja, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Australia, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Norwegia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Cypr, Grecja, Irlandia, Malta, Portugalia, San Marino, Belgia, Czechy, Holandia, Mołdawia i wracający po przerwie Luksemburg.

