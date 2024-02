Najpierw upadek na skoczni, a teraz to. Trener Polaków podjął decyzję ws. Kubackiego

Mateusz Przyborowski

D awid Kubacki upadkiem zakończył lot w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu lotów w Oberstdorfie, a w sobotnich zmaganiach nie przebił się do drugiej serii. Forma polskiego skoczka jest daleka od tej, jaką prezentował w poprzednim sezonie. Trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler zdecydował, że nasz mistrz nie poleci na kolejne zawody do Finlandii.