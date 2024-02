Dla wielu jest wciąż nastoletnią Olą Lubicz z serialu "Klan". Kaja Paschalska dziś już jednak zupełnie inaczej wygląda. 38-latka jest aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się tam gorącymi zdjęciami z urlopu. Fani ruszyli z komentarzami.

Kaja Paschalska pochwaliła się odważnymi kadrami. Fot. Instagram/@kajapaschalska

Kaja Paschalska zaczęła grać w "Klanie", gdy miała zaledwie 11 lat. Od tamtej pory widzowie TVP mogą oglądać losy jej postaci, czyli Oli Lubicz. Dziś artystka spełnia się na wielu polach. Swoją karierę rozwija też w dziedzinie muzyki.

Ponadto chętnie udziela się na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 50 tysięcy użytkowników. Co tam publikuje? Między innymi kadry ze swojego życia prywatnego.

Kaja Paschalska w bikini nad basenem. Fani zachwyceni jej wyglądem

Z jednego z najnowszych postów wynika, że artystka była w ciepłych krajach, gdzie odpoczywała nad basenem. Zapozowała przed obiektywem w bikini. Były też ujęcia z imprez, na których uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Pod publikacją pojawiło się wiele komentarzy. "Petarda" – pisali fani. Większość reakcji składała się z emotikonu w kształcie ognia. To nie pierwszy raz, gdy Kaja Paschalska decyduje się na odważne kadry. Przypomnijmy, że gwiazda w 2004 roku wzięła udział w sesji dla magazynu "CKM".

Swego czasu aktorka wrzuciła na swój profil w mediach społecznościowych zdjęcie topless. Wtedy w opisie poruszyła temat nagości. "Dlaczego nagość – w tym kontekście brak stanika na plaży, ale też odkryte nogi, ramiona, dekolt czy nawet zdjęcie sugerujące, że jest się bez ubrania – jest seksualizowana niezależnie od okoliczności, intencji i często wyrażanej wprost woli osoby, która się na nią decyduje?" – zastanawiała się.

"Dlaczego jest społecznie przyjęte, że musimy wyrosnąć z postrzegania naszego ciała bez opakowania jako normalne, naturalne, nasze, wyjątkowe i przyjąć narrację, że może być powodem do wstydu zarówno w kontekście naszej nagości, jak i wszystkich jego cech odstających od przyjętego kanonu tego jak 'powinno' wyglądać?" – kontynuowała.

"Nie mówię, że w mojej idealnej wizji świata wszyscy chodzą po ulicach nago – to byłoby overall dość niepraktyczne – ale obsesja na temat np. kobiecych sutków jest totalnym przegięciem w drugą stronę wg mnie. To samo tyczy się zakazów noszenia latem szortów w szkole nastoletnim dziewczynkom, żeby nie 'rozpraszały' płci przeciwnej" – stwierdziła Paschalska.