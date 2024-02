W e wtorek (27 lutego) do oferty Disney+ trafił nowy serial zatytułowany "Szōgun" i wprawił krytyków w osłupienie. W serwisie poświęconemu kinu - Rotten Tomatoes - tytuł nie ma ani jednej negatywnej recenzji. "To kino w najczystszej postaci" – czytamy na portalu IGN.





Ten serial nie ma ani jednej złej recenzji. Krytycy twierdzą, że "Szogun" to nowa "Gra o tron"

Zuzanna Tomaszewicz

