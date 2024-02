N iesłusznie spędził za kratami 18 lat, tracąc przy tym całą swoją młodość. Po wyjściu na wolność spokój odebrała mu okropna diagnoza. Niestety wypełnił się najczarniejszy scenariusz. Tomasz Komenda zmarł. 26 lutego został pochowany we Wrocławiu. W pogrzebie uczestniczyli najbliżsi, ale i tłum mieszkańców, którzy chcieli oddać hołd tak okrutnie potraktowanemu przez los mężczyźnie. Na cmentarzu uwagę przykuł jeden wieniec ze wstążką. Pochodził od ex partnerki i syna. Co było napisane na szarfie?





Tak synek pożegnał Komendę. Wzruszający napis na wstążce przy kwiatach

Joanna Stawczyk

Niesłusznie spędził za kratami 18 lat, tracąc przy tym całą swoją młodość. Po wyjściu na wolność spokój odebrała mu okropna diagnoza. Niestety wypełnił się najczarniejszy scenariusz. Tomasz Komenda zmarł. 26 lutego został pochowany we Wrocławiu. W pogrzebie uczestniczyli najbliżsi, ale i tłum mieszkańców, którzy chcieli oddać hołd tak okrutnie potraktowanemu przez los mężczyźnie. Na cmentarzu uwagę przykuł jeden wieniec ze wstążką. Pochodził od ex partnerki i syna. Co było napisane na szarfie?