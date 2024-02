Prezenter TVP Info nagle zaczął uciekać przed kamerą. "Trochę kuchni jeszcze nikogo nie zabiło"

redakcja naTemat

C i, którzy spędzili środowy poranek oglądając TVP Info, w pewnym momencie mogli poczuć się mocno zaskoczeni tym, co działo się na wizji. W pewnym momencie jeden z prezenterów zaczął... uciekać przed kamerą w studiu. – Proszę mi wierzyć: to wszystko było zaplanowane – tłumaczył już po chwili dziennikarz.