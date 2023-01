nt_logo

Bolesna wpadka "paskowego" TVP. Prowadząca nawet nie wiedziała, co wyświetliło się widzom

Widzowie, którzy późną nocą śledzili serwis informacyjny w TVP Info, z pewnością przeżyli niemałe zdziwienie, gdy zobaczyli, jaki pasek wyświetlono na ekranie

"Bohaterska obrona Rosji" – taka belka wyświetliła się widzom. Równolegle prowadząca mówiła o formowaniu się rosyjskich grup szturmowych

W kwietniu do podobnej sytuacji doszło w samych "Wiadomościach" TVP. Wówczas Edyta Lewandowska na żywo przepraszała widzów

Bolesna wpadka "paskowego" TVP . Pochwalił "bohaterską obronę Rosji "

o kolejna taka wpadka "paskowego" TVP. Publiczny nadawca wyświetlił belkę, chwalącą "bohaterską obronę Rosji". Co najgorsze, prezenterka prowadząca serwis nie wiedziała, co wyświetla się na ekranie widzów. Nie mogła więc zareagować na bieżąco i sprostować incydentu. Jeszcze w kwietniu, gdy doszło do podobnej sytuacji, publikowano oficjalne przeprosiny.

"Myślałem, że to fejk, ale sprawdziłem i oni poważnie to napisali" – napisał na Twitterze Piotr Leski, publikując ujęcie z ekranu serwisu informacyjnego TVP Info. Widzimy na nim prezenterkę oraz pasek o treści "Bohaterska obrony Rosji".

Chwilę później dodał fragment nagrania z serwisu, który był emitowany w nocy między 1 a drugim stycznia. Przedstawiano relację z frontu na Ukrainie.

– Rosyjska armia zmienia taktykę prowadzenia walk na Ukrainie – tak przewiduje ukraiński wywiad wojskowy – zaczęła prezenterka TVP, po czym dodała: – Z obserwacji wynika, że Rosjanie przygotowują specjalne grupy szturmowe.

– W dalszym ciągu do działań na froncie będą włączać niedawno zmobilizowanych żołnierzy – podsumowała. Redaktorka nie wiedziała, że na ekranie przedstawiono pasek mówiący o "bohaterskiej obronie Rosji".

Na wypadek przy pracy dość niezwykle krytycznie zareagowali użytkownicy społecznościowego medium. "Za mało pieniędzy! Trzeba dać więcej na TVP", "Jeszcze po Sylwestrze Marzeń dochodzą do siebie", "Co wy tam wyprawiacie?", "Rosja z Ukrainą im się pomyliła. Po Sylwestrze Marzeń to możliwe" – brzmi część komentarzy.

To nie pierwsza wpadka w TVP. W kwietniu Lewandowska musiała przeprosić widzów

Do podobnego incydentu doszło 11 kwietnia podczas wydania "Wiadomości" TVP. Wówczas widzom ukazano pasek o treści "debata o ukraińskim barbarzyństwie". Tu w porę zareagował wydawca, który poinformował o wpadce Edytę Lewandowską.

Ta na wizji przeprosiła za błąd jednego z pracowników redakcji. – Muszę państwa przeprosić za błąd na belce informacyjnej, która pojawiła się w czasie tego programu. Użyliśmy przymiotnika ukraiński, podczas gdy chodziło nam oczywiście o rosyjskie barbarzyństwo – powiedziała.

Specjalne oświadczenie opublikowano także na oficjalnym profilu "Wiadomości" TVP na Twitterze. "Szanowni Państwo, przepraszamy za błędną belkę informacyjną opublikowaną w dzisiejszym wydaniu 'Wiadomości'. Oczywiście chodziło nam o rosyjskie barbarzyństwo popełnione na Ukrainie" – przekazali.