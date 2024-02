Żałoba w rodzinie królewskiej. Śmierć Thomasa Kingstona nazwano "szokującą"

Pałac Buckingham poinformował w środę (28 lutego) o śmierci Thomasa Kingstona, męża córki księcia Kentu.Miał 45 lat. Ciało finansisty znaleziono w jego mieszkaniu. Brytyjskie media przekazały, że brytyjska rodzina królewska jest wstrząśnięta tą wiadomością.

Thomas Kingston miał 45 lat. Był mężem córki księcia Kentu. Fot. Frank Augustein / Press Association / East News

Thomas Kingston nie żyje. Należał do rodziny Windsorów

Thomas Kingston, mąż lady Gabrielli Kingston i zięć księcia Kentu, zmarł w wieku 45 lat. Ciało arystokraty znaleziono w niedzielę w posiadłości w Gloucestershire. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich. Sprawa nie jest traktowana jako "podejrzana".

Wiadomo, że rodzina zmarłego otrzymała już list z kondolencjami od króla Karola III i jego żony królowej Camilli.

Wdowa po Kingstonie wydała oświadczenie, w którym nazwała swojego męża "wyjątkowym człowiekiem". "Tom rozświetlał życie wszystkich, których poznał" – czytamy.

Jak podaje BBC, śmierć znanego finansisty i dyplomaty określono "wielkim szokiem" dla całej rodziny Windsorów.

Kingston był dyrektorem firmy Devonport Capital. W przeszłości pracował w Wydziale Misji Dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych - zajmował się kwestią zakładników.

Lady Gabriellę poślubił w 2019 roku w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor. W uroczystości udział wzięli m.in. Elżbieta II, książę Filip i wnuk królowej, Harry.

Przed związkiem z córką księcia Kentu Kingston miał spotykać się z siostrą księżnej Kate, czyli Pippą Middleton.

Choroba króla Karola III

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, niedawno Pałac Buckingham poinformował, że Król Karol III trafił na stół operacyjny z powodu przerostu prostaty. Później okazało się, że jego stan jest jeszcze poważniejszy, gdyż zdiagnozowano u niego nowotwór. Do chorego ojca zza oceanu pośpieszył jego młodszy syn. Książę Harry odwiedził ojca w Clarence House, gdzie rozmawiali na osobności przez 45 minut.

Według "The Telegraph" Harry'emu bardzo zależało na tym, żeby nie wchodzić w żadną interakcję z królową Kamilą. Mężczyzna chciał uniknąć spotkania z nią do tego stopnia, iż podobno żona króla Wielkiej Brytanii musiała siedzieć w osobnym pokoju aż do zakończenia spotkania pomiędzy Karolem a Harrym.

Taki stosunek do macochy ma być pokłosiem jej zachowania, które młodszy brat księcia Williama ujawnił w autobiograficznej książce "Ten drugi". Opisał w niej, że odradzał ojcu małżeństwo z Kamilą, gdyż obawiał się, że będzie go źle traktować.

