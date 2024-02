Były minister w rządzie PiS ostro o Kaczyńskim. Z nim partia "nie podniesie się"

Natalia Kamińska

J an Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa w rządzie PiS w ostatnim czasie nie szczędzi krytyki swojej partii, a szczególnie jej prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. – Nie podniesie się i mówię to bardzo otwarcie – stwierdził właśnie w odniesieniu do przywództwa sprawowanego przez Kaczyńskiego.