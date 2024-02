PiS nie ma ostatnio dobrej passy w sondażach. I tak z najnowszego badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, KO zdobyłaby 32,6 proc. głosów, a PiS – 30,1 proc. Tym samym partia Donalda Tuska jest na pierwszym miejscu w kolejnym już sondażu.

Spadają notowania PiS. Nowy sondaż pokazał, że KO się umacnia. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Spadają notowania PiS. Nowy sondaż pokazał, że KO się umacnia

Badanie pracowni IBRiS przeprowadzono dla gazety "Rzeczpospolita". Koalicja Obywatelska Donalda Tuska ma w nim 32,6 proc. poparcia.

Jak podkreśla gazeta, "spadają notowania PiS”. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 30,1 proc. poparcia. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 14,7 proc.

Lewica ma poparcie 8,7 proc. Polaków. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja z poparciem 7,6 proc. 6,3 proc. wyborców jest obecnie niezdecydowanych.

Badanie preferencji politycznych miało miejsce w dniach 23-24 lutego na ogólnopolskiej próbie 1071 respondentów.

Warto tutaj wskazać, że także CBOS nie był ostatnio łaskawy dla PiS. Z ich badania wynikało, że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością wynosi obecnie już 7 punktów procentowych. Sondaż został przeprowadzony w dniach 19-22 lutego, a więc tydzień po poprzednim, również lutowym badaniu.

PiS za KO także w innych badaniach

Warto w tym miejscu zauważyć, że odsetek ankietowanych deklarujących oddanie głosu na KO rósł nieprzerwanie od września 2023. Wówczas ugrupowanie Donalda Tuska cieszyło się poparciem na poziomie 18 proc. Miesiąc później było to 22 proc., w listopadzie 24 proc., a w grudniu 25 proc.

W styczniu z kolei KO miała już 29 proc. poparcia i taki sam wynik utrzymał się w obydwu badaniach CBOS z lutego. Inaczej sytuacja wygląda z poparciem dla PiS – obecnie oddanie głosu na to ugrupowanie deklaruje 22 proc. zapytanych Polaków, czyli o kolejne 2 punkty procentowe mniej w porównaniu z sondażem z połowy lutego.

A jeszcze w listopadzie PiS cieszyło się poparciem na poziomie 29 proc., a w pierwszej połowie stycznia było to nawet 30 proc. To oznacza, że zwolenników partii, która jeszcze do niedawna triumfowała w sondażach, systematycznie ubywa.

Odnotujmy jeszcze, że jedynym ugrupowaniem, które zanotowało wzrost poparcia w sondażu CBOS, jest Trzecia Droga. Na koalicję PSL i Polski 2050 zagłosowałoby obecnie 15 proc. ankietowanych – o 4 pkt proc. więcej niż przed tygodniem.

Konfederacja utrzymała wynik, czyli 11 proc., natomiast oddanie głosu na Lewicę deklaruje obecnie 7 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.). Co ciekawe, 14 proc. zapytanych Polaków nie wie, na które ugrupowanie oddałoby swój głos.