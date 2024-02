D orota Szelągowska przez ostatnie lata sumiennie zapracowała sobie na ogromną sympatię widzów i zaufanie w kwestii aranżacji wnętrz. Remontowe rewolucje to jej specjalność. W jednym z ostatnich wywiadów wskazała, ile według niej trzeba zarabiać, by godnie żyć. Córka Katarzyny Grocholi przyznała, że ceny w sklepach są naprawdę wysokie. "Jeżeli ja, mająca sporo pieniędzy, jestem przerażona, to co dopiero ludzie, którzy tych pieniędzy nie zarabiają" – stwierdziła.





Zapytano Szelągowską, ile trzeba zarabiać, żeby "godnie żyć". Rzuciła kwotą

Joanna Stawczyk

Dorota Szelągowska przez ostatnie lata sumiennie zapracowała sobie na ogromną sympatię widzów i zaufanie w kwestii aranżacji wnętrz. Remontowe rewolucje to jej specjalność. W jednym z ostatnich wywiadów wskazała, ile według niej trzeba zarabiać, by godnie żyć. Córka Katarzyny Grocholi przyznała, że ceny w sklepach są naprawdę wysokie. "Jeżeli ja, mająca sporo pieniędzy, jestem przerażona, to co dopiero ludzie, którzy tych pieniędzy nie zarabiają" – stwierdziła.