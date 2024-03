Duda zdeklasowany. Ranking zaufania do polityków ma nowego lidera

Agnieszka Miastowska

N ajwiększym zaufaniem (i to rosnącym!) cieszy się w Polsce Szymon Hołownia. To dobra wiadomość dla całej "Trzeciej Drogi", bo zaraz za marszałkiem Sejmu uplasował się drugi z liderów formacji – Władysław-Kosiniak Kamysz. Na którym miejscu znalazł się Andrzej Duda, który jeszcze niedawno cieszył się największym zaufaniem Polaków? No nie ma dla niego dobrych wiadomości.