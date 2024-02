Koalicja Obywatelska cieszy się największym i stałym poparciem, natomiast Prawu i Sprawiedliwości poparcie systematycznie topnieje – takie wnioski płyną z najnowszego sondażu CBOS. Dystans pomiędzy dwoma największymi ugrupowaniami jest już naprawdę duży i wynosi obecnie 7 punktów procentowych. W całym zestawieniu wzrost zanotowała jedynie Trzecia Droga.

Nowy sondaż CBOS. Duży spadek poparcia dla PiS Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER

To kolejny w ostatnim czasie sondaż, który daje Jarosławowi Kaczyńskiemu powody do dużych zmartwień. I nie tylko dlatego, że to właśnie największe ugrupowanie koalicji rządzącej ponownie jest liderem, jeśli chodzi o poparcie Polaków.

Przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością wynosi obecnie już 7 punktów procentowych – wynika z nowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Sondaż został przeprowadzony w dniach 19-22 lutego, a więc tydzień po poprzednim, również lutowym badaniu.

Nowy sondaż CBOS. Kolejny spadek poparcia dla PiS, KO ma stabilne poparcie

Warto w tym miejscu zauważyć, że odsetek ankietowanych deklarujących oddanie głosu na KO rósł nieprzerwanie od września 2023. Wówczas ugrupowanie Donalda Tuska cieszyło się poparciem na poziomie 18 proc. Miesiąc później było to 22 proc., w listopadzie 24 proc., a w grudniu 25 proc.

W styczniu z kolei KO miała już 29 proc. poparcia i taki sam wynik utrzymał się w obydwu badaniach CBOS z lutego. Inaczej sytuacja wygląda z poparciem dla PiS – obecnie oddanie głosu na to ugrupowanie deklaruje 22 proc. zapytanych Polaków, czyli o kolejne 2 punkty procentowe mniej w porównaniu z sondażem z połowy lutego.

Dodajmy, że jeszcze w listopadzie PiS cieszyło się poparciem na poziomie 29 proc., a w pierwszej połowie stycznia było to nawet 30 proc. To oznacza, że zwolenników partii, która jeszcze do niedawna triumfowała w sondażach, systematycznie ubywa.

Odnotujmy jeszcze, że jedynym ugrupowaniem, które zanotowało wzrost poparcia w sondażu CBOS, jest Trzecia Droga. Na koalicję PSL i Polski 2050 zagłosowałoby obecnie 15 proc. ankietowanych – o 4 pkt proc. więcej niż przed tygodniem.

Konfederacja utrzymała wynik, czyli 11 proc., natomiast oddanie głosu na Lewicę deklaruje obecnie 7 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.). Co ciekawe, 14 proc. zapytanych Polaków nie wie, na które ugrupowanie oddałoby swój głos.

Ten sondaż mógł poprawić humor Kaczyńskiemu, ale tylko na chwilę

Nieco inaczej przedstawiały się wyniki niedawnego sondażu Research Partner na panelu Ariadna, którego wyniki prezentowaliśmy w naTemat.pl. W tamtym badaniu Prawo i Sprawiedliwość wróciło do równej walki z Koalicją Obywatelską, ale na tym dobre informacje dla Jarosława Kaczyńskiego się skończyły.

PiS uzyskało poparcie na poziomie 30,1 proc. Za nim uplasowała się KO z wynikiem 29,8 proc. Podium zamknęła Trzecia Droga (13,5 proc.). Do Sejmu weszłyby także Nowa Lewica – 9,3 proc. oraz Konfederacja – 6,8 proc.

Po przeliczeniu wyników na mandaty, którego dokonał doktor Maciej Onasz, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, wynika, że PiS mogłoby jednak stracić 20 posłów mimo "wygranych" wyborów.

W Senacie także doszłoby do znaczących zmian. Zawiązany przez koalicję rządzącą (KO, Trzecia Drona, Lewica) Pakt Senacki zdobyłby 74 mandaty, a Prawo i Sprawiedliwość – 26.