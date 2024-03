Już wiadomo, jak będzie wyglądała statuetka "Dzbana Roku", która – zgodnie z deklaracją złożoną przez samego Przemysława Czarnka – ma ozdabiać jego biurko. To nagroda w plebiscycie, który przeprowadzili internetowi twórcy – Make Life Harder i Michał Marszał z tygodnika "NIE".

Tak wygląda statuetka Dzbana Roku dla Czarnka. Jest wielka i z... podobizną Fot. Adam Burakowski / REPORTER

Przemysław Czarnek już kolejny raz został okrzyknięty w satyrycznym plebiscycie internetowym "Dzbanem Roku". To właśnie były minister edukacji został na tyle "doceniony", by móc się cieszyć tytułem. I słowo "cieszyć" nie jest tu ani trochę na wyrost. Sam powiedział bowiem, że to dla niego... nobilitacja.

– Drodzy lewacy, polecam się na przyszłość, jeszcze dwie takie nagrody "Dzban Roku" i pewnie zamiast 121 tys. będę miał 150 tysięcy (głosów). Robicie mi tylko dobrze, ogromnie dziękuję. Postawię sobie ten dzban w biurze poselskim na biurku i będę przy nim nagrywał filmy: "Polskość to nie wstyd, polskość to duma" – mówił polityk w rozmowie z Robertem Mazurkiem w programie "Godzina Zero".

"Dzban Roku". Tak wygląda statuetka dla Przemysława Czarnka

Początkowo nie było pomysłu, żeby symboliczny "dzban" nabrał formy fizycznej. W drodze internetowej dyskusji pojawiła się jednak koncepcja, żeby statuetkę wykonać. Tak wygląda jego prototyp, którego zdjęcie opublikował Michał Marszał.

Dzban jest wyjątkowy, bo z podobizną polityka PiS. Dzieło wyszło spod rąk rzeźbiarzy z pracowni Laskowski - Sandecki. Jego rozmiar widać na zdjęciu, na którym widnieją także pomysłodawcy.

Przemysław Czarnek wygrywa plebiscyt na "Dzbana Roku"

Jak informowaliśmy w naTemat, plebiscyt z kilkuletnią historią, co roku w styczniu mobilizuje internautów do głosowania na osobę, której "osiągnięcia" wybitnie wyróżniły się w ciągu ostatniego roku. Podczas tegorocznego głosowania, zaciętą rywalizację stoczyli dwaj politycy: Przemysław Czarnek i Grzegorz Braun.

Czarnek walczył o tytuł za "całokształt twórczości", Braun zaś za konkretny incydent z gaszeniem świecy chanukowej w Sejmie. Ostatecznie to były minister edukacji zyskał przewagę. Zdobył 309 632 głosy, a polityka Konfederacji "nagrodziło" 152 205 głosujących.

W gronie innych nominowanych do Dzbana Roku 2023 znaleźli się Danuta Holecka, Oskar Szafarowicz, Adam Glapiński, abp Marek Jędraszewski, Janusz Kowalski oraz Sebastian Fabijański. Jednak głos ludu był jednoznaczny – to Przemysław Czarnek został wybrany na niekwestionowanego Dzbana, pozostawiając daleko w tyle pozostałych kandydatów.