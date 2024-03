Stanowski spiął się ze Schreiber. Nagle w dyskusję włączył się... Najman

Polityk PiS Łukasz Schreiber zaskoczył ostatnio informacją, że rozstał się z żoną. Marianna Schreiber dodała w mediach społecznościowych wpis w tej sprawie, na co odpowiedział jej dziennikarz Krzysztof Stanowski. W ich wymianę zdań mocno niecenzuralnie nagłe włączył się Marcin Najman.

"Proszę z całego serca mojego męża oraz media o to, by nie eskalowali i sztucznie nie nakręcali naszych rodzinnych spraw. Proszę o to jako matka naszego małego dziecka. Żadne dziecko i żadna kobieta nie zasługuje na takie cierpienie. Jest trudno, chyba nikt z nas nie chce, żeby było jeszcze trudniej" – napisała w serwisie X Marianna Schreiber.

I dodała: "Tym niemniej także życzę powodzenia. Nie przekraczajmy Rubikonu". Jej wpisu bez odpowiedzi nie zostawił Krzysztof Stanowski. "Myślę, że zadziałać może zaprzestanie maniakalnego tworzenia wpisów i filmików, które media potem cytują" – czytamy w komentarzu dziennikarza.

Na co żona polityka PiS odpowiedziała: "Swojego poprzedniego tweeta zaczęłam od 'Proszę media o nienakręcanie…' "Krzysztof Stanowski – 'Potrzymaj mi piwo'. Krzysiu, co byś nie robił i czego byś nie pisał, to nie sprowokujesz mnie do adekwatnej odpowiedzi".

Następnie jeszcze raz zaprezentowała swoje stanowisko. "I napiszę to, mam nadzieję ostatni raz – to nie ja temat mojej relacji małżeńskiej wyciągałam do mediów. Rozumiem, że Ty (czyli osoba, która potrafi zrobić ze wszystkiego gównoburzę) odpuściłbyś prostowanie informacji na swój temat? Gratuluję, ja tak nie potrafię" – stwierdziła.

I podkreśliła: "Bo widzisz, ja już nie jestem tą samą Marianką z Twojego programu, tylko dziś po tych kilku latach nauczyłam się jednej rzeczy – walczyć o swoje. Chcesz wchodzić w moje życie prywatne i dokonywać mojej wiwisekcji – droga wolna, ale nie licz, że będę 'dziewczynką do bicia'".

Nagle w tę wymianę zdań – w dodatku w niecenzuralnych słowach – włączył się Marcin Najman. "A ty na ch** się wpier****sz hieno!?" – zwrócił się ostro do Stanowskiego znany pięściarz, kick-bokser oraz freak fighter.

Przypomnijmy: Łukasz Schreiber, polityk PiS, który będzie kandydował na prezydenta Bydgoszczy, zaskoczył ostatnio informacją, że rozstał się z żoną. Ta padła przy okazji wywiadu z portalem metropoliabydgoska.pl.

– Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji – powiedział Łukasz Schreiber.

Wygląda jednak na to, że Marianna Schreiber nie wiedziała lub nie miała świadomości, że decyzja o rozstaniu zapadła ze strony jej męża.

Żona polityka PiS, która ma dość pokaźne grono blisko 64 tys. obserwujących na Instagramie, dodała poruszający film, na którym zalewa się łzami. Przepraszała i tłumaczyła, że w zaistniałej sytuacji nie wie, czy da radę zawalczyć na gali Clout MMA.

– Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety – nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz. Rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam – przekazała w nagraniu.