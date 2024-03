Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska mają za sobą pierwszy występ w "Tańcu z gwiazdami". Ich popisy na parkiecie ostro oceniła Iwona Pavlović. – Co to było, jak w Ciechocinku. Tup, tup, tup – stwierdziła jurorka. Tymczasem na instagramowym profilu tancerza pojawiła się zabawna grafika. Gwiazdor wbił szpilę "Czarnej Mambie"?

Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami". fot Adam Jankowski/REPORTER

"Taniec z gwiazdami" wrócił po przerwie na antenę Polsatu. 3 marca wyemitowano pierwszy odcinek nowej edycji. Wśród znanych twarzy, które wzięły udział w show, znalazła się także Dagmara Kaźmierska, która stała się znana przez udział w programie "Królowe życia".

Jej trenerem i jednocześnie partnerem w tańcu został Marcin Hakiel. Na pierwszy występ para przygotowała walca wiedeńskiego. Wielu obawiało się, jak celebrytka poradzi sobie na parkiecie, bowiem jakiś czas temu dochodziła do siebie po złamaniu nogi.

Ostatecznie wykonała przygotowaną choreografię i została oceniona przez jury. Choć Rafał Maserak, Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk podeszli do tego z humorem, to Iwona Pavlović nie dała im taryfy ulgowej.

– Jak zaczęłaś tańczyć takiego speed'a włączyłaś, że myślałam, że rozwalisz tutaj tę salę. No co to było? W Ciechocinku tup tup? – mówiła "Czarna Mamba". "Królowa życia" zdecydowała się na szybką ripostę: – A ja lubię bardzo jeździć do Ciechocinka.

Hakiel nabija się z słów Pavlović?

Marcin Hakiel tak tego nie zostawił. Na jego InstaStory właśnie pojawiła się nowa relacja. Tancerz dodał tam zabawną grafikę, na której on i Kaźmierska "tańczą" na tle tężni. "Tymczasem w Ciechocinku" – dodał w opisie.

Sama "Królowa życia" także podłapała temat i udostępniła to na swoim profilu. "Pozdrowienia dla pani Iwonki" – dopisała.

Dodajmy, że z niską punktacją dla Hakiela i Kaźmierskiej nie zgodziło się sporo internautów. Pavlović dała im tylko 2 punkty (łącznie mieli ich zaledwie 17). "Zdecydowanie zaniżone noty!"; "Nie było jakoś wybitnie, ale za nisko została oceniona"; "Uważam, że zostali źle ocenieni, powinni dostać więcej punktów" – czytamy w komentarzach pod fragmentami ich występu.