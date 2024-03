Fani bronią Kaźmierskiej po 1. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Nie oszczędzili Pavlović

Za nami pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie walkę o Kryształową Kulę rozpoczęło 12 par. Wśród nich zaprezentowała się Dagmara Kaźmierska znana widzom z programu "Królowe Życia". Niestety uplasowała się na końcu tabeli, co rozjuszyło fanów programu. Nie obyło się bez szpil pod adresem Iwony Pavlović.

W niedzielę 3 marca swoją premierę miała najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu w zupełnie nowej odsłonie. Na parkiecie o Kryształową Kulę zawalczyli między innymi Maciej Musiał, Filip Chajzer, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Roxie Węgiel, Anita Sokołowska czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Widzowie po raz pierwszy mogli podziwiać także nowy skład jurorski, w którym zadebiutowała aż trójka sędziów: Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Obok nich zasiadła oczywiście niezmiennie Iwona Pavlović, która związana jest z programem od samego początku.

Niestety to właśnie ona znalazła się pod ostrzałem fanów programu tuż po występie Dagmary Kaźmierskiej, którzy uważają, że została niesłusznie oceniona. Niektórzy zalecają jej "by spuściła powietrze".

W niedzielę Królowa Życia wraz z Marcinem Hakielem zadebiutowali, prezentując walca wiedeńskiego. Para zatańczyła w rytm piosenki Zbigniewa Wodeckiego "Lubię Wracać Tam, Gdzie Byłem". W przypadku Hakiela ta piosenka ma szczególne znaczenie, gdyż przypomnijmy, że tancerz wrócił do programu po 15 latach przerwy.

Choć fani programu byli oczarowani tańcem pary, to jej występ nie przypadł do gustu jurorom, a w szczególności Iwonie Pavlović.

– Jak zaczęłaś tańczyć takiego speed'a włączyłaś, że myślałam, że rozwalisz tutaj tę salę. No co to było? W Ciechocinku tup tup? – zaczęła swoją wypowiedź Czarna Mamba. Królowa Życia zdecydowała się na szybką ripostę: – A ja lubię bardzo jeździć do Ciechocinka.

Niestety na nic zdało się usprawiedliwienie Kaźmierskiej, bo jurorzy przyznali im zaledwie 17 punktów, jednocześnie klasyfikując ich na ostatnim miejscu tabeli ex aequo z Kamilem Baleją i Magdaleną Perlińską. Taki obieg spraw nie spodobał się fanom programu, którzy dobitnie wyrazili swoje zdanie w komentarzach na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie.

"Co to za punktacja!!! Pięknie tańczyła"; "Wymiata kobieta, cudownie"; "Pani Dagmarka jest najcudniejsza. Punkty powinny być wyższe"; "Piękny występ! Zdecydowanie zaniżone noty!"; "Nie było jakoś wybitnie, ale za nisko została oceniona"; "Uważam, że zostali źle ocenieni, powinni dostać więcej punktów" – czytamy.

Niestety nie zabrakło również kąśliwych uwag po adresem Iwony Pavlović. Niektórzy twierdzą, że powinna trochę "spuścić powietrze", inni wręcz wspominają o "słomie w butach".

"Pani Iwona powinna spuścić powietrze, coś czuję, że będzie jechać po Dagmarze, bo Daga nie da sobie w kaszę dmuchać"; "Przyznajemy Pani Ivonce 1pkt. Cóż za brak profesjonalizmu. Droga Pani... na bycie sztywną przyjdzie czas po śmierci, troszkę trzeba wyluzować"; "Szkoda że Iwonka jest taka negatywna, to widać i świadczy tylko o złośliwości"; "Ten 'Ciechocinek' to słoma, która Iwonie z butów wystaje" – grzmią w komentarzach fani programu.