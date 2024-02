Hakiel tańczy na Instagramie z nową dziewczyną i córką. Jaką relację 10-latka ma z Dominiką?

Dzieci Kasi Cichopek i Marcina Hakiela rzadko pojawiają się w sieci. Teraz tancerz zrobił wyjątek i na Instagramie opublikował filmiki, na których tańczy z córką Helenką do nowego przeboju Beyoncé. Na jednym dołącza do nich nowa partnerka Hakiela, Dominika.

Wygląda na to, że związek Marcina Hakielem i Dominiki kwitnie w najlepsze. Para jest często widywana nie tylko na swoich profilach w mediach społecznościowych, ale również na różnorodnych wydarzeniach publicznych.

Marcin Hakiel tańczy z córką Helenką i swoją partnerką Dominiką

Hakiel często dzieli się kadrami z życia prywatnego. Tym razem na wideo pojawiła się również jego 10-letnia córka Helenka. Oboje tańczą w jej pokoju do nowego hitu Beyoncé "Texas Hold 'Em", a dziewczynka ma skupioną minę. Z kolei na drugim wideo, w korytarzu, dołącza do nich Dominika. Partnerka Marcina Hakiela wydaje się mieć dobrą relację z Heleną, a ta wyraźnie odziedziczyła smykałkę do tańca po rodzicach.

Dzieci Kasi Cichopek i Marcina Hakiela rzadko pokazują się w sieci, a Cichopek nie pokazuje ich na Instagramie. Wygląda na to, że tancerz zrobił wyjątek. Warto jednak podkreślić, że dziewczynka ma na filmach futrzany kapelusz, który w większości zasłania jej twarz.

Przypomnijmy, że Hakiel podzielił się także niedawno bardziej intymnymi zdjęciami z partnerką, co wywołało niemałe zamieszanie. Niektórzy z followersów wypominali mu, że jako ojciec nastoletniego Adama i młodszej Helenki, powinien zachować większą ostrożność w prezentowaniu swojego życia prywatnego. Tancerz postanowił odnieść się do krytyki.

"Drodzy obserwatorzy, dziękuję, że tutaj jesteście. Rozumiem, że każdy z nas ma inne poczucie estetyki i sztuki, ale nie pozwolę na obrażanie mojej rodziny. (...) Moje dzieci, dużo przeżyły w związku z wydarzeniami z przeszłości, czytaj moim rozwodem po ujawnionym romansie byłej żony" – napisał, nawiązując do relacji matki swoich dzieci Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Rozpad małżeństwa miał być podobno spowodowany jej niewiernością.

"Jestem dorosły, podejmuje własne decyzje, i na własnym profilu publikuje rzeczy, które mi odpowiadają" – zaznaczył tancerz. Na koniec Hakiel wspomniał, że jeśli ktoś ma zamiar nadal go krytykować m.in. za wstawianie zdjęć z nową partnerką, to sugeruje zrobić "unfollow".

"Jeśli komuś to nie odpowiada to żegnam. PS. Z pewnością są inne profile z dużą ilością sztuczności, hipokryzji i zakłamania, może tam odnajdziecie to czego szukacie" – podsumował dosadnie tancerz, który w nadchodzącej edycji programu "Tańca z gwiazdami" zatańczy z Dagmarą Kaźmierską z "Królowych życia".

Marcin Hakiel chce unieważnić ślub kościelny z Kasią Chopek?

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek poznali się w 2005 roku na planie "Tańca z gwiazdami", gdzie szybko między nimi zaiskrzyło. Ich uczucie rozkwitło na oczach widzów i 20 września 2008 w zakopiańskim sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej wzięli ślub. Ich rodzina powiększyła się o syna Adama w 2009 roku, a cztery lata później przyszła na świat córka Helena.

Z czasem relacja zaczęła się psuć. – Moja partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność. Ja jej to dałem. Pewnego dnia się okazało, że ta wolność ma imię – wyznał Hakiel w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską. Chociaż starał się uratować ich małżeństwo i proponował terapię, ostatecznie oboje uznali doszli do konkluzji, że rozwód jest najlepszym rozwiązaniem.

Choć Hakiel i Cichopek rozwiedli się podczas pierwszej rozprawy sądowej, to według zasad Kościoła katolickiego nadal są uznawani za małżeństwo. Kościół ma jednak możliwość unieważnienia małżeństwa.

Marcin Hakiel zasugerował jakiś czas temu, że przeszło mu to przez głowę. –Dowiadywałem się, jaka to jest procedura, nie będę ukrywał, ale nie miałem czasu, żeby się tym zająć. Nie mam takiej decyzji podjętej, czy tak, czy nie. Prosiłem panią mecenas, żeby mi to przedstawiła i nie jest to jakieś bardzo zawiłe – powiedział na łamach "Rewii".

Podkreślmy, że aby kościelny sąd zgodził się na anulację, muszą zostać spełnione określone warunki. Unieważnienie małżeństwa jest możliwe, jeśli np. jedna z osób nie chciała zawrzeć małżeństwa albo po zawarciu związku nie chciała mieć dzieci. Inne przyczyny to m.in. zdrada, ukrywanie choroby przed partnerem czy ciężkie uzależnienia.

